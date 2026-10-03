Kevin De Bruyne recuperou seu brilho com força, após liderar a seleção da Bélgica à vitória sobre a Turquia e apresentar uma atuação excepcional coroada com o prêmio de melhor jogador da partida, antes de abrir seu coração para falar sobre os motivos de seu bom momento e a fase difícil que viveu na temporada passada.

De Bruyne falou sobre sua adaptação ao estilo de Mark van Bommel, em declarações que trouxeram uma indicação clara de seu conforto com essa abordagem ofensiva, sem citar Rudi Garcia pelo nome, dizendo: "É verdade que esse estilo me agrada mais. Sempre estive acostumado a jogar um futebol ofensivo e com intensidade, e os jogadores ao meu redor têm uma grande vivacidade que me impulsiona para a frente".

E Kevin acrescentou, em declarações divulgadas pelo site francês "Foot Mercato": "Também me sinto fisicamente mais forte em comparação com a temporada passada, e isso me ajuda a apresentar níveis melhores".

E apesar das críticas que recebeu ao longo do período anterior, o capitão da seleção belga afirmou que não busca respondê-las, preferindo focar em seu nível e se avaliar constantemente.









E disse: "Me sinto cansado, mas é maravilhoso jogar três boas partidas. No início da data Fifa, eu disse que estava me sentindo bem. A temporada passada foi difícil, e espero continuar nesse ritmo".

E sobre as críticas que o atingiram, o craque da Bélgica esclareceu: "Não penso muito nelas. Sou muito crítico comigo mesmo, e avalio meu comportamento nos treinos e nas partidas. Não sou o mesmo jogador que era há dez anos, mas ainda posso agregar. Estou aproveitando meu momento, e isso é o mais importante".

Com essa atuação, parece que De Bruyne começou a recuperar gradualmente o nível que a torcida estava acostumada a ver nele, confirmando que sua experiência ainda é capaz de fazer a diferença com a seleção belga.







