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Ronald de Boer deu uma opinião clara sobre Wout Weghorst à Radio 538. Para o ex-jogador da seleção holandesa, o atacante não deveria mais ser convocado pelo técnico Xavi.

Weghorst costumava integrar a seleção holandesa sob o comando de Ronald Koeman. Seu sucessor, Xavi, parece não confiar no atacante do FC Twente.

O técnico espanhol geralmente prefere Donyell Malen e Brian Brobbey, que, aliás, foi cortado por lesão. Mexx Meerdink e Joshua Zirkzee também são opções para o treinador.

Na Radio 538, De Boer é questionado sobre a possibilidade de Weghorst ser uma opção ideal para entrar na reta final das partidas. O comentarista tem suas ressalvas. "Eu não investiria mais nele", afirma em tom decidido.

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"Quero dizer: sou fã do Wout. Tudo o que ele faz é fantástico. Mas a Liga das Nações é legal, só que não é tão importante", diz De Boer, para quem Xavi deve pensar sobretudo no longo prazo ao comandar a seleção holandesa.

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"É preciso pensar, acima de tudo: o que terei daqui a dois anos? As eliminatórias (para a Eurocopa de 2028, nota da redação) vão começar, e isso é o mais importante para mim. Normalmente, você colocaria Virgil van Dijk no ataque nos dez minutos finais, se a situação estivesse realmente difícil. Ele cabeceia melhor que Wout."

"E Denzel Dumfries também pode jogar ali, é claro", acrescenta De Boer, apresentando outra opção. "Então, na minha opinião, há várias opções para entrar no fim do jogo. Por isso, neste momento, eu não escolheria Wout."

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Weghorst (34) soma 53 jogos pela seleção holandesa, com 14 gols nesse período. O veterano entrou em campo pela última vez na Copa do Mundo, quando a Holanda foi eliminada pelo Marrocos nos 16 avos de final. Weghorst marcou na disputa de pênaltis, mas não foi suficiente.

Após a saída de Koeman, Weghorst perdeu espaço na seleção holandesa. Por enquanto, Xavi não considera necessário convocar o ex-atacante de clubes como Manchester United e VfL Wolfsburg.