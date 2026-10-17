O Real Madrid elevou o tom do confronto com Javier Tebas, presidente da LaLiga, ao publicar um artigo em seu site oficial no qual expõe as reações da imprensa internacional às declarações em que ele comparou os métodos do canal de televisão do clube aos mecanismos de propaganda nazista, destacando críticas duras da imprensa alemã, francesa e italiana, além de ampla repercussão na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Argentina.

A iniciativa veio depois de o clube merengue exigir a renúncia imediata de Tebas dos cargos de presidente da LaLiga e vice-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, na esteira das declarações que deflagraram uma ampla crise entre as duas partes.

"Kicker", da Alemanha: Tebas cruzou a linha vermelha

O Real Madrid citou a cobertura da revista alemã "Kicker", especializada em futebol, que adotou uma posição severa diante das declarações do presidente da LaLiga.

O Real Madrid reproduziu da revista alemã um título que dizia: "É um insulto às vítimas. Tebas deve renunciar", considerando que o presidente da liga cruzou "a linha vermelha de forma irreparável" e que a gravidade do caso, à luz do contexto histórico, não deixa, segundo sua avaliação, outra conclusão possível.

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O clube também apontou que veículos de imprensa internacionais de destaque abordaram a crise, em um movimento que reflete sua intenção de evidenciar a amplitude da polêmica fora da Espanha.

Da França e da Itália à Inglaterra e aos Estados Unidos

No mesmo sentido, o Real Madrid citou a cobertura do jornal francês "L'Équipe", que informou que o clube exige a renúncia de Tebas em razão de ele ter comparado o estilo do canal de televisão do Real Madrid à propaganda nazista associada a Joseph Goebbels.

Já o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport" descreveu a crise como um "choque" dentro do Campeonato Espanhol, mencionando a polêmica provocada pelas declarações do presidente da liga e a exigência do Real Madrid por sua saída imediata.

A cobertura reunida pelo clube não se limitou à imprensa europeia, já que ele também apontou que outros veículos internacionais trataram do assunto, entre eles a emissora britânica "BBC", a rede americana "ESPN" e o jornal argentino "Olé".