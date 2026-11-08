De Barcelona a Paris: agora vocês conheceram Ferran Torres

Ferran Torres atravessa um período de seca de gols com o Paris Saint-Germain, já que não consegue balançar as redes nas últimas 8 partidas, desde seu gol diante do Marseille no dia 20 de setembro passado, apesar de seu início impressionante, durante o qual marcou 7 gols em 6 jogos, e que lhe rendeu o prêmio de jogador do mês do Campeonato Francês referente a setembro.

Essa queda veio em um momento em que se esperava que o jogador assumisse uma responsabilidade ofensiva maior, diante das lesões de Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia, mas foram Gonçalo Ramos, Mayulu e Kang-in Lee quem assumiram a carga de fazer gols, enquanto Ferran se viu no banco de reservas em partidas importantes, entre elas o confronto com o Villarreal na última quarta-feira pela Liga dos Campeões da Europa.

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O início cinematográfico de Torres não durou muito, e a euforia inicial começou a dar lugar a uma realidade menos ideal, segundo o jornal catalão "Sport".

Na vitória apertada sobre o Troyes por 1 a 0, na noite do último sábado, Ferran foi titular e teve 3 chances, além de outro chute que passou à margem do gol. O internacional espanhol falhou mais uma vez em encerrar seu jejum de gols, atribuído na França a um problema de confiança.

E, embora essa queda possa parecer surpreendente em Paris, ela não é nova para quem acompanhou a trajetória de Ferran no Barcelona, segundo o jornal. Seu início impressionante elevou as expectativas, mas ele nunca foi um atacante que marca em quase todos os jogos, apesar de possuir uma clara capacidade de balançar as redes.

O histórico de gols

Ferran marcou 13 gols em 36 partidas com o Manchester City, durante a temporada 2020-2021, depois fez 7 gols em sua primeira temporada completa com o Barcelona e 11 gols na temporada seguinte.

As temporadas 2024-2025 e 2025-2026 registraram seus melhores números, com 19 gols em 45 partidas e, em seguida, 21 gols em 49 partidas, a uma média de aproximadamente um gol a cada 2,4 jogos na primeira temporada e um gol a cada 2,3 jogos na segunda.

O jogador também sofreu por longos períodos com a seca de gols na camisa do Barcelona; em 2024 chegou a 16 partidas oficiais consecutivas sem marcar, entre 21 de janeiro e 1 de setembro, uma sequência permeada por uma lesão que o afastou por cerca de dois meses.

Na temporada passada, ficou sem marcar em 14 partidas consecutivas, antes de encerrar um jejum que durou dois meses e meio com dois gols diante do Espanyol, no dia 11 de abril. Sua pior sequência com o Barcelona havia chegado a 20 partidas sem marcar, durante a temporada 2022-2023.

Apesar dos períodos de seca, Ferran oferece ao time papéis que vão além de marcar gols, graças a sua movimentação constante e sua capacidade de abrir o campo, atacar os espaços atrás da defesa, além de sua intensidade na marcação.

Enrique não está preocupado

Por sua vez, o técnico Luis Enrique não parece preocupado com a queda de rendimento do atacante espanhol, tendo declarado na coletiva de imprensa ontem: "Todo mundo estava preocupado com Mika Gonçalo Ramos, e agora com Ferran. Os atacantes são aqueles que desperdiçam chances e marcam gols".

E acrescentou: "Para mim, o essencial é que os atacantes continuem tendo grandes chances".