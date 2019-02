DAZN vai transmitir Chelsea x Manchester United, pela FA CUP

Dono dos direitos de transmissão de torneios como Serie A, Ligue 1 e Copa Sul-Americana, o DAZN vai trazer um jogão para o público brasileiro. Na próxima segunda, às 16h30, Chelsea e Manchester United se enfrentam pela FA Cup e você pode ver tudo AO VIVO e DE GRAÇA nas redes sociais do DAZN e aqui, na Goal.

A partida é decisiva para os dois times, que vêm de derrotas importantes. O Manchester United foi derrotado em casa pelo PSG, na última terça, por 2 a 0, pelo jogo de ida das oitavas da Champions League.

Já o Chelsea até venceu o Malmo por 2 a 1 na Liga Europa no meio de semana, mas ainda se recupera do 6 a 0 que levou do Manchester City no domingo passado. A derrota implantou uma crise em Stamford Bridge e coloca em risco até o trabalho do técnico Sarri.

Competição mais antiga de todo o planeta, a FA Cup funciona em sistema eliminatório simples, ou seja, quem perder está fora. Se houver empate, as duas equipes farão um novo confronto, desta vez na casa dos Red Devils.