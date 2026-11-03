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A tentativa de Jack Grealish de retomar a carreira no Everton sofreu um revés significativo depois que o meia ficou fora da lista de relacionados para uma partida pela segunda vez na mesma semana. O técnico do Everton, David Moyes, evitou esclarecer os motivos específicos da ausência do jogador da seleção inglesa, aumentando as especulações sobre seu futuro a longo prazo no Hill Dickinson Stadium.

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Grealish é deixado de lado pelo Everton

O Everton venceu o Newcastle na noite de segunda-feira, mas Grealish ficou fora da lista de relacionados para a partida. Foi a segunda ausência consecutiva, depois de ele também ter ficado de fora da vitória da semana passada na Copa da Liga Inglesa contra o mesmo adversário.

O jogador de 31 anos foi afastado inicialmente por uma suposta “violação das regras disciplinares do clube”, medida que Moyes apoiou publicamente na ocasião. Embora o clube tenha atribuído oficialmente a ausência mais recente à falta de condição física, o afastamento prolongado evidencia a situação delicada do jogador em Merseyside.

Moyes se recusa a dar detalhes sobre ausência

Em entrevista à BBC, Moyes evitou dar detalhes sobre a situação. O experiente treinador deu poucas indicações de quando o meio-campista poderá voltar a jogar pelo Everton.

“Ele está indisponível no momento, e tomaremos uma decisão junto com o clube quando acharmos que ele estará novamente disponível”, afirmou Moyes.

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Questionado se a ausência se devia realmente à condição física, como o clube havia alegado, o treinador respondeu de forma direta: “A única informação que estou dando é que ele está indisponível no momento.” Ao ser perguntado sobre a suposta violação disciplinar, Moyes também evitou comentar: “Não posso falar sobre isso.”

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Empréstimo promissor toma rumo negativo

Grealish voltou ao Hill Dickinson Stadium na esperança de revitalizar uma carreira que vinha perdendo força. O jogador de 100 milhões de libras está nos últimos meses de contrato com o Manchester City e precisa desesperadamente de minutos regulares em campo, depois de perder espaço gradualmente sob o comando de Pep Guardiola após a conquista da tríplice coroa em 2023.

Em seu empréstimo anterior ao Everton, marcou dois gols em 22 partidas antes que uma lesão interrompesse sua passagem. Embora aquelas atuações tenham lhe garantido o retorno ao clube, o meia disputou apenas seis partidas nesta temporada antes de, aparentemente, perder de vez o espaço.

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Confronto com o Coventry se aproxima para o Everton

O Everton recebe o Coventry na noite de sexta-feira, mas ainda é muito incerto se Grealish voltará a ser relacionado. Embora Moyes insista que ainda há um caminho de volta ao time principal, o meio-campista terá uma tarefa difícil para recuperar a confiança do treinador e salvar sua temporada, que se deteriora rapidamente.