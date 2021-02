David Luiz, expulsão ridícula e VAR perdido: Arsenal sofre na Premier League

Nos acréscimos da primeira etapa, com os Gunners vencendo por 1 a 0, o defensor brasileiro foi expulso em uma decisão questionável do árbitro de vídeo

Para que o VAR existe? Todos os jogadores do Arsenal, na viagem de volta para Londres, ficarão com essa pergunta martelando na cabeça após a derrota diante do Wolves nesta terça-feira (2).

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na décima colocação na tabela da Premier League, os Gunners precisavam da vitória contra o Wolverhampton para subir na tabela e até saíram na frente, com Pépé... mas viram David Luiz ser expulso nos acréscimos da primeira etapa e levaram a virada no segundo tempo.

O time comandado por Mikel Arteta fez os melhores 45 minutos da temporada contra o Wolves e estava a poucos segundo de ir ao intervalo vencendo por 1 a 0. O árbitro de vídeo da partida, Jonathan Moss, porém, acabou assumindo o protagonismo do confronto em Stockley Park.

O último ataque do Wolves resultou em Willian José - recém-chegado na Inglaterra - encontrando espaço no miolo da zaga londrina e recebendo a bola de Daniel Podence para sair na cara de Leno. David Luiz, batido na jogada, tenta se recuperar, mas chega atrasado e acaba distante do lance. O atacante brasileiro, porém, estica o pé para trás para finalizar e acaba esbarrando no defensor.

Craig Pawson, árbitro da partida, apontou na direção da jogada e expulsou o zagueiro, acreditando que David Luiz havia atrapalhado Willian José propositalmente. Por mais que a decisão do juiz seja compreensível vendo o lance sem replay, o VAR não interviu e o Wolves empatou, de pênalti, no último lance da primeira etapa. Poucos minutos depois, no começo do segundo tempo, João Moutinho marcou o segundo do time da casa e virou a partida.

O problema é que a ação foi gerada por Willian José - David Luiz, atrás, nem teria condições de disputar a jogada. O VAR, com todos os ângulos disponíveis, poderia ter chamado Pawson para rever o lance. A regra da Premier League detalha que "jogadores cometendo faltas acidentais que interrompam uma chance de gol receberão apenas um cartão amarelo. Apenas faltas intencionais serão punidas com o vermelho."

Por mais que o pênalti ainda fosse marcado - e até isso é discutível -, segundo as regras da Premier League, o zagueiro do Arsenal não poderia ter sido expulso. Um erro claro e evidente.

Juiz expulsou David Luiz e deu pênalti. E confirmou no VAR! 😱 https://t.co/aZHlnN1eJI — Goal Brasil (@GoalBR) February 2, 2021

Assim, um erro do VAR - em não chamar Pawson para rever a disputa entre David Luiz e Willian José - determinou o resultado do jogo: com um a menos, os Gunners não conseguiram repetir a atuação da primeira etapa e terminaram perdendo o jogo. Três pontos que podem fazer a diferença no final da temporada.

Sim, o Arsenal poderia ter decidido o jogo ainda na primeira etapa, tamanha a sua superioridade. Mas o que não muda é que a ferramenta cometeu um erro e prejudicou uma equipe, que logo ficou ainda com dois a menos, já que Leno perdeu a cabeça e também foi expulso - esse, corretamente.

Trata-se da primeira derrota do Arsenal na Premier League desde 19 de dezembro, contra o Everton. Agora, o time terá que recolher os cacos - e ainda pode ser ultrapassado pelo Leeds de Marcelo Bielsa na rodada. Tudo por uma decisão errônea do VAR.