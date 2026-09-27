Data preliminar: um único passo separa Militão do retorno ao Real Madrid

O Real Madrid aguarda o retorno de seu astro brasileiro Éder Militão, que sofreu uma lesão que o afastou por longo período e o obrigou a passar por uma cirurgia complexa para se recuperar.

O zagueiro do clube merengue recebeu boas notícias após ser visitado pelo médico finlandês Lasse Lempainen, que realizou a cirurgia, em Valdebebas.

O jornal Marca divulgou o comentário do médico em suas contas nas redes sociais, no qual afirmou: "Um dia maravilhoso em Madri com Éder Militão e as equipes médica e técnica do Real Madrid. Éder continua evoluindo conforme o planejado após ser submetido a uma cirurgia para tratar sua grave lesão no tendão (do joelho)".

E acrescentou: "Ficamos felizes por contribuir com nosso conhecimento e nossa experiência no seu retorno aos gramados, com o objetivo de ajudá-lo a voltar com segurança e a apresentar o melhor desempenho possível. Muito obrigado a Éder e a todos os funcionários do Real Madrid pela excelente colaboração e pelo dia bem-sucedido".





Lempainen reforçou: "O retorno aos gramados é uma grande conquista, e o objetivo é recuperar o mais alto nível de desempenho".





Militão passou por uma cirurgia para tratar uma ruptura nos tendões do joelho em 28 de abril de 2026, e esperava-se que o período de recuperação levasse 5 meses, portanto ele está agora nas etapas finais da recuperação.

Há poucos dias, o zagueiro foi visto no gramado durante uma intensa sessão de treino físico, o que demonstra que sua recuperação vai bem.

A Marca acrescentou que, "após esse exame realizado pelo cirurgião... cujo resultado foi extremamente positivo", resta apenas um único passo: "começar a trabalhar com o time e se integrar por completo".

E afirmou que seu retorno "dependerá do quanto ele avançar nos treinos com seus companheiros de equipe e do tempo necessário para atingir o auge de sua forma física para se juntar ao elenco, mas espera-se que isso ocorra no próximo mês de outubro".