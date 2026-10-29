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Ivan Toney terá de esperar um tempo excepcionalmente longo para ser julgado, após a definição da data do julgamento no caso de suposta agressão. O atacante da seleção inglesa compareceu pessoalmente nesta semana para responder às acusações decorrentes de um confronto em um local popular no centro de Londres, no fim do ano passado.

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Toney se declara inocente de acusação de agressão

O jogador de 30 anos se declarou formalmente inocente da acusação de agressão que causou lesão corporal durante uma audiência no Tribunal da Coroa de Southwark. A acusação está relacionada a uma briga em uma boate no Soho, em dezembro de 2025, na qual Toney teria dado uma cabeçada e um soco em Saber Da Silva.

Embora o atacante do Al-Ahli não conteste ter causado o ferimento, sua equipe jurídica argumenta que ele agiu em legítima defesa. Toney chegou à audiência preliminar acompanhado por uma comitiva de seis homens e recebeu liberdade provisória sem condições após a breve sessão.

Juiz pede desculpas pelo enorme acúmulo de processos

O julgamento foi marcado provisoriamente para 12 de junho de 2028. O juiz Christopher Hehir reconheceu a demora extraordinária para um caso que descreveu como “simples” e pediu desculpas diretamente ao ex-jogador do Brentford.

“Essa data está muito distante, e peço desculpas por isso”, disse Hehir ao tribunal. “Como talvez vocês saibam, os tribunais da Coroa estão sob muita pressão. Temos um enorme acúmulo de processos por diversos motivos.”

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A acusação inicial foi apresentada em julho, após uma investigação da Polícia Metropolitana. Na época, um porta-voz de Toney confirmou que o atacante estava “naturalmente chocado” com a notícia, mas esperava provar sua inocência na Justiça.

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Participação na Eurocopa de 2028 fica em dúvida

A data do julgamento cria um grande obstáculo para as ambições de Toney na seleção. O processo judicial deve começar apenas três dias após o início da Eurocopa, que terá Reino Unido e Irlanda como sedes.

A previsão é que o julgamento dure até quatro dias, coincidindo diretamente com o calendário do torneio. O juiz advertiu expressamente o jogador de que não comparecer ao julgamento constitui crime, o que significa que ele não estaria disponível para ser convocado pela seleção nesse período.

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Apesar de ter disputado a recente Copa do Mundo, Toney ficou fora da última convocação da Inglaterra para os jogos da Liga das Nações. A data do julgamento aumenta as dúvidas sobre seu futuro a longo prazo na seleção.

Atenções voltam para a campanha no Campeonato Saudita

Com o processo judicial suspenso por quase 20 meses, Toney precisa agora voltar sua atenção ao futebol de clubes. O atacante marcou 13 gols em 14 jogos pelo Al-Ahli nesta temporada, após sua transferência de 40 milhões de libras para a Arábia Saudita em 2024.

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Ele seguirá disputando a temporada no Oriente Médio enquanto tenta recuperar seu lugar na seleção da Inglaterra antes da próxima pausa para jogos internacionais.