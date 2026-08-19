Enquanto o Barcelona segue em busca de um novo atacante, o nome de um jovem começou a ganhar força dentro do time, depois de chamar a atenção durante a pré-temporada e abrir caminho para a possibilidade de ganhar um papel maior com Hansi Flick.

Trata-se do atacante da seleção do Egito, Hamza Abdelkarim, de 18 anos, elogiado por seus companheiros, que compararam seu estilo ao do norueguês Erling Haaland, astro do Manchester City, por sua força dentro da área e sua capacidade de chegar ao gol, segundo uma reportagem que o jornal alemão Bild dedicou ao jovem astro egípcio sob o título: "Ele se tornará o principal atacante do time de Flick?".

Abdelkarim marcou dois gols em sua estreia com o time principal, e também balançou as redes durante o amistoso contra o Basel, que terminou com vitória do Barcelona por 5 a 2, confirmando rapidamente que tem o suficiente para atrair o interesse da comissão técnica.

Flick disse sobre o jogador: "Hamza é extremamente humilde e tem uma personalidade fantástica. Ele sempre dá tudo o que tem e possui um grande potencial. O atacante precisa estar presente dentro da área, e foi isso o que ele fez hoje, exatamente o que eu quero do centroavante".

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Abdelkarim está ligado ao Barcelona desde o início do ano, depois de atuar primeiro pelo time sub-19 por empréstimo durante a segunda metade da temporada passada, antes de se juntar em definitivo neste verão em uma transferência no valor de 1,5 milhão de euros.

A comparação do jogador com Haaland remonta ao período em que esteve no time de base, já que seus companheiros cantavam seu nome ao ritmo da música de Haaland, depois que o treinador Pol Planas e seus auxiliares lhe mostraram vídeos do atacante norueguês e de Victor Osimhen com o objetivo de aprimorar as movimentações de Abdelkarim dentro de campo.

Segundo o jornal alemão: "O Barcelona ainda está se movimentando para contratar Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, com um possível acordo que pode ser fechado antes de 1º de setembro".

Mas o fracasso desse negócio dará a Abdelkarim uma chance real de entrar nos planos de Flick, diante das saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres e da ausência de outro atacante experiente no elenco.

Flick disse sobre suas opções ofensivas: "Estamos focados nos jogadores que temos atualmente, e não pensamos em outras coisas", em uma mensagem que pode refletir seu desejo de dar ao jovem talento a oportunidade de provar seu valor com o time principal.