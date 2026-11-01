Das críticas ao brilho: o clássico revela uma versão aterrorizante de Konaté

O zagueiro Ibrahima Konaté se impôs como um dos principais elementos da força defensiva no Clássico, depois de apresentar uma atuação excepcional diante do Barcelona, com a qual confirmou a evolução de seu nível e sua capacidade de lidar com os testes mais difíceis, tornando-se um pilar fundamental no sistema defensivo que José Mourinho busca consolidar.

Segundo o jornal espanhol "As", o defensor francês conseguiu superar as duras críticas que recebeu na última temporada com o Liverpool, seja pela queda de rendimento ou pela não renovação de seu contrato, aparecendo no estádio Camp Nou de forma completamente diferente, apresentando uma atuação defensiva marcada pela solidez e pela concentração, que o fez parecer uma rocha difícil de ultrapassar.

Desde o dia 13 de julho passado, Mourinho exige de seus jogadores que demonstrem "fome" e desejo de vencer, seja durante as partidas ou nos treinos no centro do clube em Valdebebas.

Konaté foi um dos jogadores que assimilaram rapidamente a mensagem do técnico, sem precisar ouvi-la mais de uma vez.

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Antes do confronto contra o Leipzig, que terminou com a vitória de sua equipe por 4 a 1, o defensor francês falou sobre Mourinho, afirmando: "Ele não precisa falar o tempo todo, pois tem uma aura que muitos treinadores não possuem".

Essa declaração reflete o nível de respeito mútuo entre as duas partes, especialmente porque o entusiasmo e a concentração de Konaté dentro de campo não precisam de comprovação.

Os números do defensor francês evidenciam a dimensão de seu impacto no setor defensivo, já que ele lidera a lista de jogadores da equipe em número de finalizações interceptadas, tendo bloqueado 12 finalizações, com uma vantagem de quatro finalizações sobre seu perseguidor mais próximo, Rüdiger.

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Esse número reflete a capacidade de Konaté de intervir nos momentos decisivos, apesar de esse aspecto do trabalho defensivo nem sempre receber a atenção que merece.

A força de Konaté não se limita à interceptação de finalizações, mas seu impacto se estende aos duelos físicos, que ele enfrenta com grande firmeza, pois não concede aos adversários espaço para superá-lo com facilidade.

Essa solidez é uma das principais características que levaram Mourinho a manifestar sua aprovação assim que foi informado da conclusão da contratação do defensor francês.

Por outro lado, suas intervenções fortes lhe renderam quatro cartões amarelos até o momento, tornando-o o primeiro jogador do time merengue ameaçado de suspensão no Campeonato Espanhol nesta temporada.

Mesmo assim, Konaté entrou no Clássico sob ameaça de suspensão, mas saiu do confronto sem receber nenhum cartão, apesar da tensão que acompanhou a partida, em mais um indício da evolução de seu desempenho e de sua capacidade de controlar suas intervenções.

Graças ao nível que vem apresentando, Konaté se impôs como opção fundamental na zaga, a ponto de o experiente defensor Rüdiger ter se tornado a primeira alternativa no momento.

Ao mesmo tempo, Huijsen busca desenvolver o aspecto físico em sua atuação defensiva, depois de ter colocado esse objetivo entre suas prioridades no último verão, e encontra em seu companheiro francês um modelo pelo qual mede sua própria evolução, o que talvez explique a guinada rumo à cautela que passou a caracterizar a nova versão do defensor espanhol.

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Ainda assim, o início de Konaté com a equipe não foi isento de erros, pois o fim de agosto passado registrou um tropeço evidente durante sua primeira aparição no campeonato no estádio Santiago Bernabéu, diante da Real Sociedad.

Em um dos lances, o defensor francês reagiu de forma estática ao drible de Oyarzabal e se afastou de sua marcação por uma distância de dois metros, o que abriu a oportunidade para Sucic marcar o gol do empate por 1 a 1.

Esse erro trouxe de volta à memória a imagem com que Konaté se apresentou no Liverpool na última temporada, quando foi alvo de críticas por seu desempenho.

Mas seu nível registrou uma melhora notável desde o longo período de afastamento que passou, em sua maior parte, no centro de treinamentos de Valdebebas, após sofrer um pequeno problema físico.

Depois de aparecer longe da prontidão exigida durante o confronto com a Real Sociedad, seu desempenho evoluiu gradualmente até atingir o ápice no Clássico, no qual apresentou um dos principais lances defensivos do Real Madrid nesta temporada, confirmando sua capacidade de se transformar em um muro difícil de penetrar.

O teste mais notável das capacidades de Konaté veio durante duas tentativas consecutivas de Lamine Yamal pelo lado oposto, já que o defensor francês conseguiu neutralizar o perigo do craque do Barcelona utilizando dois métodos diferentes.

Na primeira tentativa, apoiou-se na força de seu corpo e de seus braços para afastar Yamal da bola, sem perder o equilíbrio ou provocar sua queda, antes de intervir novamente na segunda tentativa, lançando-se rapidamente ao chão para fechar o ângulo de finalização e impedir a passagem da bola, em um lance que refletiu a velocidade de sua resposta e sua precisão na tomada de decisão.

A necessidade de fechar bem a defesa

Konaté fez uma partida impecável no Clássico e provou ser capaz de constituir a base sobre a qual Mourinho quer construir seu sistema defensivo, já que o treinador português busca recuperar a solidez defensiva que permita à equipe encerrar as partidas sem sofrer gols, algo que o Real Madrid só conseguiu duas vezes nesta temporada, diante do Málaga e do Villarreal.

A importância dessa questão aumenta levando em conta que a equipe não conseguiu manter sua meta intacta nem mesmo em algumas partidas que decidiu com folga confortável, pois durante a vitória sobre o Sevilla pelo placar de 4 a 1, o Real Madrid sofreu um gol que deixou o resultado em 3 a 1, e o mesmo se repetiu durante a vitória pelo mesmo placar sobre o Leipzig, depois de a equipe alemã ter marcado seu gol quando o resultado indicava a vantagem do time merengue por 3 a 1.

E embora sofrer gols não represente um grande problema quando a equipe consegue somar vitórias, Mourinho não ignora essa brecha, pois sabe que manter a meta intacta continua sendo um elemento fundamental na construção de um time forte e capaz de competir.

Daí a importância de Konaté continuar apresentando seus níveis recentes, de forma a ajudar o Real Madrid a recuperar o equilíbrio defensivo e a alcançar a estabilidade que Mourinho almeja.