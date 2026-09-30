Como informa a Sport Bild, isso teria feito com que Olise agora quisesse se esforçar mais para representar o clube de forma mais positiva também diante da mídia ou em compromissos de marketing ou com patrocinadores.

Olise construiu, desde sua chegada a Munique há dois anos, a reputação e o apelido de "Mister Nonchalant". Nas comemorações do título, ele ficou exclusivamente em segundo plano, chegou até a jogar xadrez no celular e se mostrou explicitamente alheio. Também as entrevistas com jornalistas após os jogos acabam regularmente virando uma farsa por causa de sua falta de palavras, como aconteceu mais recentemente depois da vitória por 5 a 0 na Champions League contra o Bodö/Glimt. Também houve, na apresentação da equipe no verão, uma saída questionável no meio de um desafio com dois companheiros de equipe, que deveria arrecadar dinheiro para uma boa causa.

Para evitar eventuais danos à imagem do clube e também do jogador, os responsáveis pelo recordista alemão de títulos teriam se reunido em Munique com o empresário Glen Tweneboah para entender por que Olise se comporta de forma tão bizarra em público. O resultado dessa conversa teria deixado os dirigentes do Bayern otimistas, também porque o próprio jogador, internamente, no círculo do elenco, demonstraria um comportamento completamente diferente.

Michael Olise supostamente teria verdadeira "medo" de pessoas desconhecidas

De acordo com a Sport Bild, os companheiros de equipe também teriam notado as atitudes de Olise em público e veriam no francês um problema básico de "deixar pessoas desconhecidas se aproximarem dele". Internamente, inclusive, falaria-se "de uma espécie de medo" que Olise teria de pessoas desconhecidas e que se manifestaria por meio dessas aparições bizarras. No fim das contas, Olise não quereria de forma alguma parecer arrogante ou adotar uma "postura de superstar".

Depois que o clube conversou com o jogador de 24 anos sobre suas aparições públicas, novas conversas com o francês estão a caminho. O tema então será um novo contrato, que Olise deve assinar com o Bayern de Munique. As negociações, porém, devem ser difíceis.

Até agora, o lado do jogador, liderado pelo empresário Tweneboah, ainda não teria dado sinais de querer prorrogar o vínculo, que vai até 2029. Enquanto isso, o Bayern pretende atraí-lo com um novo contrato até 2032, que colocaria Olise entre os maiores salários do elenco caso ele assine no próximo verão.

Assim, em caso de permanência de longo prazo, Olise poderia receber, assim como Harry Kane e Jamal Musiala, um salário anual de até 25 milhões de euros. Seu salário anual atual, segundo consta, é de 14 milhões de euros. Com isso, de acordo com a reportagem, o Bayern espera uma decisão rápida de Olise, que caso contrário passaria mais uma temporada sem estar entre os mais bem pagos.

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Bayern de Munique quer fazer de Michael Olise um dos mais bem pagos

No entanto, ouve-se do entorno do jogador de 24 anos que uma assinatura de contrato só aconteceria com a garantia de uma cláusula de rescisão. Olise já havia assegurado uma cláusula desse tipo em seu ex-clube Crystal Palace, que o Bayern de Munique acabou acionando no verão de 2024 por 53 milhões de euros. Em seu contrato atual, porém, ao contrário dos rumores internacionais recentes, não existe tal cláusula, como confirmou, entre outros, o diretor esportivo Max Eberl.

Qual seria o valor da multa fixada que o estafe de Olise supostamente deseja ainda é, no momento, apenas objeto de especulação. Um valor acima da marca de 200 milhões, porém, parece tudo menos irrealista.

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Saída de Olise do Bayern de Munique: Florian Wirtz volta a ser assunto?

Real Madrid e Liverpool seguem sendo considerados os mais interessados. Caso Olise realmente rume para um novo clube, Florian Wirtz poderia voltar a ser assunto em Munique, especula a Sport Bild. O excepcional jogador alemão ainda encontra alguma dificuldade em Liverpool após sua transferência de 125 milhões de euros e já era muito desejado pelo Bayern de Munique antes de sua saída rumo a Liverpool.

Até uma decisão definitiva no caso Olise, porém, ainda deve passar bastante tempo. Em setembro, Eberl já indicou uma direção. "Até o próximo verão, devemos saber se há uma tendência da parte dele para renovar ou não", disse ele à Sport Bild.



