Daley Blind está prestes a retornar ao Ajax: o jogador experiente mantém conversas com Jordi Cruijff

Daley Blind parece estar prestes a retornar ao Ajax neste verão. O jornal Algemeen Dagblad informa que o zagueiro, que está sem contrato, está em negociações com o diretor técnico Jordi Cruijff.

Blind anunciou na semana passada sua saída do Girona, clube no qual foi uma figura constante nos últimos anos. Após o rebaixamento, Blind decidiu não renovar seu contrato, que estava chegando ao fim, na Espanha.

Blind nutre o sonho de voltar ao Ajax, onde deseja encerrar sua carreira como jogador. Depois disso, ele espera dar seus primeiros passos como técnico também em Amsterdã.

“Sobre isso, ele já manteve conversas com o diretor técnico Jordi Cruijff”, escreve o AD. “Ainda não se fala em acordo, mas fontes bem informadas garantem que isso não deve demorar muito.”

No Ajax, Blind poderá se reunir com o técnico Míchel, que já deixou o Girona no final da última temporada para assumir o comando do Ajax. Míchel foi o técnico do jogador, que disputou 108 partidas pela seleção holandesa, por três temporadas.

Blind passou pela base do Ajax e disputou nada menos que 333 partidas pelo clube. Em parte graças à sua chegada em 2018, o Ajax chegou às semifinais da Liga dos Campeões naquela temporada.

No final de dezembro de 2022, Blind deixou o clube depois de ter perdido a vaga de titular e a perspectiva de tempo de jogo sob o comando do então técnico Alfred Schreuder. Anos mais tarde, Blind relembrou detalhadamente sua saída “dolorosa”.



