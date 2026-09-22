O Real Madrid deixou de ser a parte dominante no dérbi da capital como já foi um dia, depois que Diego Simeone conseguiu virar a equação de cabeça para baixo. Desde a chegada do treinador argentino ao Atlético de Madrid, a equipe vermelha e branca deixou de ser uma vítima habitual para se tornar um dos adversários mais incômodos para o Real Madrid, chegando a ser o time que mais o privou de conquistar pontos no Campeonato Espanhol nesse período.

Anos atrás, foi erguido na arquibancada sul do estádio Santiago Bernabéu um cartaz com uma frase irônica: "Procuramos um adversário digno do dérbi", em referência às grandes diferenças que separavam o Real Madrid de seu vizinho Atlético, que durante cerca de 14 anos sofreu diante de seu rival de sempre.

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Mas a chegada de Diego Simeone ao banco de comando técnico em dezembro de 2011 mudou tudo. Simeone assumiu o comando de um time que vivia um estado de caos, depois de ter sido eliminado da Copa do Rei diante do Albacete e de estar afundado na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol, mas rapidamente reorganizou as cartas e devolveu ao Atlético sua personalidade competitiva.

O início não foi fácil no dérbi, já que o Atlético perdeu seus três primeiros confrontos no Campeonato Espanhol sob o comando de Simeone, antes que chegasse o verdadeiro ponto de virada na final da Copa do Rei de 2013, segundo informou o jornal espanhol "Marca".

No estádio Santiago Bernabéu, o Atlético conquistou uma vitória histórica sobre o Real Madrid, e a partir daquela noite começou um novo capítulo no dérbi da capital, ao longo do qual a equipe vermelha e branca se tornou um adversário extremamente difícil para seu vizinho merengue.

A cena se repetiu no último domingo, depois que o Atlético conseguiu derrubar o Real Madrid, elevando seu saldo para 48 pontos conquistados diante do time merengue no Campeonato Espanhol desde que Simeone assumiu o comando da equipe.

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Com esse número, o Atlético supera por um ponto de diferença o Barcelona, que conquistou 47 pontos diante do Real Madrid no mesmo período, tendo o time catalão disputado uma partida a menos, à espera do aguardado Clássico em outubro para definir a vantagem. E a superioridade do Atlético não se limita à liderança, já que o Villarreal aparece em terceiro lugar com uma grande diferença, depois de ter conquistado 34 pontos diante do Real Madrid ao longo dos últimos 15 anos, em 27 partidas.

O Villarreal se iguala ao Real Betis e ao Valencia no saldo de pontos conquistados diante do Real Madrid, ainda que as duas equipes tenham disputado um número maior de partidas. Já atrás desses nomes, surgem os clubes Sevilla, Real Sociedad e Athletic, que conquistaram 22, 20 e 18 pontos, respectivamente, diante do Real Madrid no mesmo período.