O presidente do Barcelona, Joan Laporta, fez questão de visitar a equipe no centro de treinamentos neste sábado, a fim de motivar os jogadores antes do aguardado confronto diante do Atlético de Madrid, marcado para o estádio deste último, na noite de amanhã, domingo, pela La Liga, em uma partida de grande importância para o time catalão.

De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Laporta vai se deslocar, amanhã, domingo, à capital Madrid à frente da delegação do Barcelona, mas aproveitou a oportunidade de estar no centro de treinamentos de Sant Joan Despí, na manhã deste sábado, para dar apoio moral aos jogadores antes do aguardado confronto.

O presidente do Barcelona renovou a confiança no grupo, apesar das duas últimas derrotas diante do Paris Saint-Germain por 4 a 2 e do Real Madrid por 2 a 1, e conversou com Hansi Flick e Deco, diretor esportivo do clube catalão.

Essas visitas são algo habitual que Laporta faz questão de realizar antes dos grandes jogos, especialmente na última temporada, quando venceu as eleições para a presidência do clube em 15 de março de 2026.

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O jornal destacou que, desde a viagem do Barcelona a Paris, Laporta não teve a oportunidade de acompanhar a delegação do Barça em nenhuma viagem, já que as partidas seguintes, diante de Real Madrid (2 a 1), Deportivo Alavés (6 a 1) e Aston Villa (3 a 0), foram todas disputadas no estádio Spotify Camp Nou.