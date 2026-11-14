A seleção da França foi derrotada pela anfitriã Itália por 3 a 1 na última quinta-feira, virando de cabeça para baixo suas contas no grupo. Agora, a equipe tem um último confronto diante da Turquia neste domingo, que pode trazer um cenário catastrófico terminando com sua eliminação do torneio.
A seleção francesa precisava vencer a Itália para garantir a liderança do grupo antes da última rodada, mas sofreu a primeira derrota na era do técnico Zinedine Zidane, depois de desperdiçar a vantagem construída com o gol de Michael Olise e acabar caindo por três gols a um no estádio San Siro.
Após esse resultado, a seleção da França ocupa a segunda colocação com 10 pontos e saldo de gols de +3, atrás da líder Itália, que tem a mesma pontuação e saldo de +5.
Ainda assim, a seleção francesa segue com vantagem antes do confronto diante da Turquia, no domingo, em Bordeaux, já que garantirá a classificação às quartas de final caso evite a derrota.
UEFA Nations League A Grp. 1
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|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
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|5
|3
|1
|1
|11
|6
|+5
|10
V
V
E
V
D
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O empate basta, e a derrota pode ser fatal
A seleção da França carimbará o passaporte para a classificação às quartas de final se empatar com a Turquia, independentemente do resultado do outro jogo, entre Itália e Bélgica.
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Até mesmo a derrota diante da Turquia pode não impedir a França de se classificar, desde que a Bélgica não consiga vencer a Itália na partida que será disputada no mesmo horário em Bruxelas.
Mas há um único cenário que pode virar as contas de cabeça para baixo e tirar a seleção de Zidane do torneio.
Como a França pode ser eliminada?
Se a seleção francesa perder diante da Turquia, sua pontuação permanecerá em 10 pontos.
Ao mesmo tempo, se a Bélgica conseguir vencer a Itália, a pontuação da Bélgica subirá para 12 pontos, assumindo a liderança do grupo e garantindo a vaga de classificação.
Nesse caso, a disputa pela segunda colocação ficará restrita entre França e Itália, após as duas seleções ficarem empatadas com 10 pontos.
E aqui entram os confrontos diretos para definir o dono da segunda colocação, de acordo com o regulamento da Liga das Nações da UEFA, que estabelece que o primeiro critério de desempate entre duas equipes igualadas em pontos é o número de pontos somados por cada uma nos confrontos diretos.
A Itália tem clara vantagem nesse aspecto, depois de somar quatro pontos em suas duas partidas diante da França, com uma vitória em um jogo e um empate no outro, contra apenas um ponto da seleção de Zidane.
Dessa forma, a Itália ocuparia a segunda colocação e se classificaria às quartas de final, enquanto a seleção francesa cairia para a terceira colocação e daria adeus ao torneio ainda na fase de grupos.
A França diante de uma única opção para evitar as contas
Assim, a equação parece clara para Zidane e seus jogadores: o empate diante da Turquia basta para garantir a classificação, enquanto a derrota pode se transformar em uma catástrofe caso coincida com uma vitória da Bélgica sobre a Itália.
A importância da partida aumenta para a seleção francesa com a possibilidade do retorno de Kylian Mbappé, que marcou o gol da vitória no jogo de ida diante da Turquia. Zidane espera recuperar os serviços de seu capitão no confronto decisivo em Bordeaux.
Cenário de eliminação da França:
Derrota da França diante da Turquia.
Vitória da Bélgica sobre a Itália.
França ocupando a terceira colocação por desvantagem no confronto direto contra a Itália.