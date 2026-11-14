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Apesar de a seleção francesa ter entrado no confronto contra a Itália na quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa com a ambição de garantir a liderança do Grupo 1, agora está em uma situação que pode eliminá-la do torneio continental.

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A seleção da França foi derrotada pela anfitriã Itália por 3 a 1 na última quinta-feira, virando de cabeça para baixo suas contas no grupo. Agora, a equipe tem um último confronto diante da Turquia neste domingo, que pode trazer um cenário catastrófico terminando com sua eliminação do torneio.

A seleção francesa precisava vencer a Itália para garantir a liderança do grupo antes da última rodada, mas sofreu a primeira derrota na era do técnico Zinedine Zidane, depois de desperdiçar a vantagem construída com o gol de Michael Olise e acabar caindo por três gols a um no estádio San Siro.

Após esse resultado, a seleção da França ocupa a segunda colocação com 10 pontos e saldo de gols de +3, atrás da líder Itália, que tem a mesma pontuação e saldo de +5.

Ainda assim, a seleção francesa segue com vantagem antes do confronto diante da Turquia, no domingo, em Bordeaux, já que garantirá a classificação às quartas de final caso evite a derrota.

UEFA Nations League A Grp. 1 Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Itália ITÁ 5 3 1 1 11 6 +5 10 V V E V D 2 França FRA 5 3 1 1 8 5 +3 10 D V E V V 3 Bélgica BÉL 5 3 0 2 8 6 +2 9 V D V D V 4 Turquia TUR 5 0 0 5 3 13 -10 0 D D D D D Championship Playoff Play-off do Rebaixamento Rebaixamento

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O empate basta, e a derrota pode ser fatal

A seleção da França carimbará o passaporte para a classificação às quartas de final se empatar com a Turquia, independentemente do resultado do outro jogo, entre Itália e Bélgica.

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Até mesmo a derrota diante da Turquia pode não impedir a França de se classificar, desde que a Bélgica não consiga vencer a Itália na partida que será disputada no mesmo horário em Bruxelas.

Mas há um único cenário que pode virar as contas de cabeça para baixo e tirar a seleção de Zidane do torneio.

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Como a França pode ser eliminada?

Se a seleção francesa perder diante da Turquia, sua pontuação permanecerá em 10 pontos.

Ao mesmo tempo, se a Bélgica conseguir vencer a Itália, a pontuação da Bélgica subirá para 12 pontos, assumindo a liderança do grupo e garantindo a vaga de classificação.

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Nesse caso, a disputa pela segunda colocação ficará restrita entre França e Itália, após as duas seleções ficarem empatadas com 10 pontos.

E aqui entram os confrontos diretos para definir o dono da segunda colocação, de acordo com o regulamento da Liga das Nações da UEFA, que estabelece que o primeiro critério de desempate entre duas equipes igualadas em pontos é o número de pontos somados por cada uma nos confrontos diretos.

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A Itália tem clara vantagem nesse aspecto, depois de somar quatro pontos em suas duas partidas diante da França, com uma vitória em um jogo e um empate no outro, contra apenas um ponto da seleção de Zidane.

Dessa forma, a Itália ocuparia a segunda colocação e se classificaria às quartas de final, enquanto a seleção francesa cairia para a terceira colocação e daria adeus ao torneio ainda na fase de grupos.

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A França diante de uma única opção para evitar as contas

Assim, a equação parece clara para Zidane e seus jogadores: o empate diante da Turquia basta para garantir a classificação, enquanto a derrota pode se transformar em uma catástrofe caso coincida com uma vitória da Bélgica sobre a Itália.

A importância da partida aumenta para a seleção francesa com a possibilidade do retorno de Kylian Mbappé, que marcou o gol da vitória no jogo de ida diante da Turquia. Zidane espera recuperar os serviços de seu capitão no confronto decisivo em Bordeaux.

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Cenário de eliminação da França:

Derrota da França diante da Turquia.

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Vitória da Bélgica sobre a Itália.

França ocupando a terceira colocação por desvantagem no confronto direto contra a Itália.