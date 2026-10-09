Da desconfiança à liderança: o segredo excepcional por trás da explosão de Raphinha no Barcelona

O craque brasileiro Raphinha busca atingir o seu mais alto nível futebolístico no Barcelona, já que o seu amor pelo clube catalão e a sua maneira de entender o jogo provocaram muita polêmica desde a sua chegada, por ser um jogador apaixonado que vive cada partida com uma intensidade difícil de igualar. Ele não se contenta em dar 100%, mas sim almeja sempre entregar 200%, uma natureza que às vezes lhe custou caro, mas que explica a maior parte da personalidade futebolística que ele alcançou.

Segundo o jornal espanhol "Sport", as coisas nem sempre foram fáceis para Raphinha no Barcelona, pois ele foi alvo de questionamentos durante a sua primeira temporada, e alguns consideraram que a sua contratação havia sido um erro, uma vez que as coisas não andavam como se esperava e, apesar dos seus esforços, ele não conseguiu alcançar a estabilidade técnica necessária. No entanto, ele nunca deixou de insistir, tornando-se um dos melhores exemplos de como um jogador pode reverter uma situação complicada graças ao trabalho e ao sacrifício, já que o internacional brasileiro seguiu acreditando nas suas capacidades até se tornar um dos jogadores mais decisivos do elenco catalão.

O ponto decisivo neste momento está no fato de que, além de manter a intensidade que sempre o caracterizou, as coisas passaram a andar a seu favor, depois de ele ter ganhado maturidade e passado a ter a capacidade de decidir partidas com uma regularidade que não havia mostrado antes, o que fez com que o seu desempenho o colocasse entre os jogadores mais importantes do time, num momento em que o jogador e o clube consideram difícil entender a ausência do seu nome na lista dos 30 candidatos à conquista da Bola de Ouro.

O comprometimento de Raphinha se estende para além dos limites do gramado, pois ele é um dos jogadores mais queridos dentro do vestiário e se transformou em um dos líderes do time, dedicando atenção especial aos jogadores jovens. Ele também é rigoroso com os seus companheiros e consigo mesmo, consciente de que parte das suas responsabilidades reside em ajudar o time a manter o seu mais alto nível de forma permanente.

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O jornal "Sport" citou fontes próximas a um dos jogadores do time principal, que disseram: "Há momentos em que gostaríamos de matá-lo, pois ele é como um treinador que joga com você, espreme a sua energia ao máximo e busca sempre o melhor para você, mas ele é um líder e, no fim, aprendemos que ele está sempre certo, e o que ele faz é algo impressionante". São confissões que refletem com clareza como ele lidera o time por dentro.





A relação de Raphinha com o técnico alemão Hansi Flick é marcada pela excelência, já que ambos mantêm conversas constantes sobre futebol e compartilham uma visão idêntica a respeito do nível de exigência e comprometimento dentro do vestiário, fazendo com que o brasileiro se torne um dos homens de maior confiança do técnico alemão, numa relação recíproca, pois Flick sabe que tem um jogador capaz de transmitir as suas mensagens ao restante dos companheiros, algo de enorme importância num vestiário que conta com muitos elementos jovens.

Essa mesma energia e vivacidade aparecem quando ele se junta à seleção do Brasil, pois Raphinha sente um grande compromisso tanto com o Barcelona quanto com a seleção do seu país, e deseja sempre entregar o seu melhor nível, independentemente da camisa que vista. E, embora tenha voltado lesionado em duas ocasiões após as paralisações internacionais com o Brasil, e o Barcelona preferisse o seu retorno em plena forma física, o clube conhece bem a sua personalidade. As mesmas fontes disseram ao "Sport": "Ele não é do tipo de jogador que poupa esforços ao entrar em campo, e é isso que o torna único".

Isso não significa que ele deva correr riscos desnecessários ou que a lesão seja uma boa notícia; pelo contrário, a sua maneira de competir explica os motivos de ele tentar sempre chegar o mais longe possível, pois pedir a ele que jogue com menos intensidade significa, na verdade, pedir a ele que deixe de ser Raphinha.

E justamente por esse motivo, o craque brasileiro não descartou completamente a possibilidade de participar neste fim de semana diante do Getafe. E, apesar de estar ciente da dificuldade de se recuperar a tempo e de o clube considerar complicada a sua presença na partida, ele deseja fazer uma última tentativa, com a intenção de se testar amanhã no gramado para conhecer as suas impressões, depois de ter feito treinos individuais hoje. E, mesmo que consiga chegar à partida, a ideia é que ele fique no banco de reservas, pois o atacante quer saber até que ponto o seu corpo responde antes de descartar oficialmente a disputa do jogo.

O brasileiro está ciente de que a temporada ainda é longa e de que o mais importante é voltar na melhor condição possível, e o seu desejo de jogar não muda nada dessa realidade, mas prova mais uma vez o quanto ele é dedicado e comprometido.

No âmbito dos contratos, o Barcelona quis recompensar o desempenho de Raphinha e a sua importância por meio da renovação do seu contrato, já acertada para se estender até o ano de 2030. E, embora a intenção inicial fosse realizar a cerimônia oficial hoje, sexta-feira, decidiu-se adiá-la por alguns dias por conta da aposentadoria de Pedro Rodríguez, que pretende anunciar a sua despedida do futebol na arquibancada do clube, além da coletiva de imprensa do técnico Hansi Flick, o que impôs um ajuste na agenda.

Com base nisso, está prevista para a próxima semana a cerimônia de renovação do contrato de Raphinha, assim que o Barcelona retornar da Turquia, com expectativa de que ocorra entre quarta e sexta-feira, permanecendo a data definitiva ainda em definição.

Esse passo será uma espécie de homenagem a um jogador que conseguiu mudar completamente a sua situação dentro do Barcelona, passando de um jogador cujas capacidades eram colocadas em dúvida a uma peça fundamental e uma das grandes referências dentro do vestiário, já que Raphinha começou esta temporada com um nível excepcional, dando continuidade ao que havia apresentado anteriormente.

Assim, o Barcelona está bem ciente do valor que possui em Raphinha, um jogador que às vezes se entrega às suas emoções e nem sempre sabe dosar o seu esforço, mas cujo sacrifício nunca foi colocado em questão, e talvez esse seja um dos principais segredos do seu sucesso. Depois de dar tudo o que tinha sem que as coisas dessem certo para ele, ele segue agora dando tudo depois de ter se tornado um dos melhores jogadores do time, pois ele nunca aprendeu a entregar apenas 99% e, levando em conta aonde chegou, não parece ter a intenção de mudar isso.