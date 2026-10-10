O Atlético de Madrid conquistou neste sábado sua quinta vitória em LaLiga na temporada. Los Colchoneros venceram fora de casa o Deportivo Alavés, que terminou com dez jogadores, graças a uma cabeçada certeira de Cristian Romero no fim: 1 a 2. O Atlético ocupa provisoriamente a segunda colocação, com dois pontos a menos que o líder Barcelona, que ainda entra em campo na noite deste sábado, no Camp Nou, contra o Getafe.

No Atleti, Julián Álvarez começou no banco. O atacante estrela ainda vive uma relação complicada com o clube após sua declarada vontade de sair no verão passado. Jonathan David ganhou a chance em seu lugar, com Pablo Barrios mais atrás e os jogadores de lado Giuliano Simeone e Ademola Lookman.

O Atlético foi superior em Alavés, onde o goleiro Antonio Sivera evitou com uma defesa estilosa que a primeira grande chance, de David, terminasse em gol. Depois de pouco mais de meia hora, saiu o 0 a 1 com Alejandro Grimaldo, que recebeu a bola em profundidade de David e finalizou com força de pé esquerdo.

Nos acréscimos do primeiro tempo, porém, o Alavés conseguiu empatar. Robin Le Normand cometeu uma falta dentro da área e acabou punido com um pênalti, convertido por Lucas Boyé: 1 a 1.

Apesar desse golpe, pouco mudou no jogo após o intervalo, com domínio total do Atlético. A tarefa dos visitantes ainda ficou mais fácil quando o Alavés passou a jogar com dez após o cartão vermelho para Ángel Pérez. Ele acertou o tornozelo do reserva Álvarez.

O Atleti ficou ainda mais dominante, embora isso não tenha gerado imediatamente as maiores chances. A perda de pontos acabou evitada aos 87 minutos por Romero. O argentino completou de cabeça, na segunda trave, um ótimo cruzamento de Álex Baena: 1 a 2.



