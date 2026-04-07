"Custa 140 milhões de euros"... Gerrard indica um substituto de destaque para Salah

Steven Gerrard, lenda do Liverpool, indicou um jogador de destaque para suceder o egípcio Mohamed Salah, estrela dos Reds, que deixará o clube ao final da temporada atual.

Mohamed Salah, estrela do Liverpool, anunciou sua saída dos Reds ao final da temporada 2025-2026, em uma decisão que marca o fim de uma era excepcional para o astro egípcio dentro dos muros de “Anfield”.

Salah havia assinado um contrato em abril passado que o mantinha no Liverpool até junho de 2027, mas ele não cumprirá a duração do contrato.

Após o anúncio da decisão, muitas reportagens da imprensa abordaram o possível substituto do astro egípcio, em meio à busca do Liverpool por um jogador de destaque para substituí-lo.

Stephen Gerrard acredita que o astro do Bayern de Munique, Michael Olise, de 24 anos, é o candidato ideal para atuar na ala direita.

Mas Gerrard, de 45 anos, sabe que o francês não virá facilmente, já que seu clube insiste em mantê-lo.

O valor de mercado do jogador francês é de 140 milhões de euros, de acordo com o site “Transfermarkt”, e seu contrato vai até 2029, sem cláusula de rescisão.

Gerard disse ao programa talkSPORT Breakfast: “Acho que a preocupação está em tentar substituir Salah; em termos de semelhança total, acho que há muito poucos jogadores disponíveis que você possa contratar... Ousmane seria um deles, eu acho, mas não acredito que ele esteja disponível”.

Ele continuou: “Mas, pela minha experiência, tendo sido jogador do Liverpool e também desde que saí, a equipe de contratações do Liverpool terá opções diferentes, e isso não significa necessariamente que eles vão procurar um jogador exatamente igual.”

E continuou: “Quando tivemos que substituir Sadio Mané, por exemplo, escolhemos Luis Díaz, que é um pouco diferente, por assim dizer.”

Gerard acrescentou: “Ou quando Luis Suárez saiu, eles tinham diferentes tipos de opções para tentar substituir os jogadores... O Liverpool tem um histórico excelente na substituição de grandes jogadores que já partiram.”

Ollis, considerado mais um mestre das assistências do que um artilheiro de ponta como Salah, ingressou no Bayern de Munique em 2024 por mais de 45 milhões de libras, vindo do Crystal Palace.

Ele provou ser um jogador de valor incrível pelo dinheiro investido, tendo marcado 36 gols e dado 51 assistências em 95 partidas disputadas até agora.

Só nesta temporada, ele já soma 44 contribuições impressionantes em apenas 40 partidas em todas as competições.

É compreensível que o Bayern de Munique não queira perder seu craque, e em declaração feita no início deste ano, o presidente honorário do clube, Uli Hoeneß, negou as notícias de que o Liverpool iria contratar Ousmane Dembélé.

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