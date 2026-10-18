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SID
Traduzido por

"Cultura das torcidas pisoteada!" Torcedores do SC Freiburg interrompem jogo com bolas de tênis em Leverkusen

Bundesliga
Bayer Leverkusen x Freiburg
Bayer Leverkusen
Freiburg

Torcedores do SC Freiburg provocaram uma interrupção de cinco minutos na partida da Bundesliga na casa do Bayer Leverkusen ao arremessar bolas de tênis.

Com a ação, os torcedores protestaram, segundo eles próprios, contra as restrições impostas aos visitantes na BayArena. A partida só pôde ser retomada após uma longa discussão entre os torcedores e o técnico Julian Schuster.

"Cultura de torcida restringida = jogo interrompido - contra a proibição de materiais", dizia uma faixa no setor dos torcedores do Freiburg. Após quase dois minutos de jogo, eles começaram a jogar bolas de tênis no gramado.

Quando o árbitro Florian Badstübner tentou reiniciar a partida após a interrupção, mais bolas de tênis foram atiradas em campo. Schuster discutiu furiosamente com os torcedores, até que o jogo foi retomado depois de mais de cinco minutos.

Em Leverkusen, "a cultura de torcida é repetidamente desrespeitada", escreveram os ultras do Freiburg em uma justificativa publicada no domingo: "Também hoje, entre outras coisas, com a proibição generalizada de bandeiras e bandeiras de dois mastros."

Os ultras disseram esperar que o diretor-executivo do Bayer, Fernando Carro, "e toda a sua equipe revejam sua postura em breve".


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