Marc Cucurella, estrela do Real Madrid, afirmou que o clube merengue é o melhor time da Europa atualmente, além de revelar o jogador que mais o surpreendeu no elenco da equipe merengue.

Cucurella disse, em entrevista ao programa "El Partidazo", da rádio "Cope": "Somos atualmente o melhor time da Europa, depois de apresentarmos uma sequência de resultados muito bons, e a equipe passou a se mostrar de forma muito séria. Somos melhores que o Paris Saint-Germain? Não assisto muito aos jogos dele".

O jogador que mais o impressionou

E acrescentou: "O melhor jogador do Real Madrid? Eu poderia escolher Mbappé, Bellingham ou Courtois, mas vou citar um jogador de quem gosto muito e que não recebe a devida atenção, que é Arda Güler. Ele participa bastante e tem uma grande qualidade, e quando está em campo o time joga melhor, e nosso desempenho fica mais conectado no passe. É o jogador que mais me surpreendeu".

As arrancadas de Vinícius

Sobre a comparação entre Diomande e Vinícius Júnior, e o quanto cada um o ajuda dentro de campo, Cucurella disse: "Não acho que Diomande me ajude mais do que Vinícius, mas o que ele faz aparece de forma mais clara. Diomande faz uma arrancada para trás, e você o encontra em todo lugar. Já Vinícius faz três arrancadas, e depois há uma em que ele não corre, e é justamente essa que fica visível para todos".

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E prosseguiu: "Se o Vini marcasse 3 gols em cada jogo, ninguém o criticaria. O mais importante para nós é que ele volte ao seu melhor nível, porque quando ele está no auge temos um time incrível".

O jogador merengue defendeu o companheiro, afirmando: "Vinícius é um jogador que apresenta níveis excepcionais há 5 anos, e é natural que esteja passando por uma fase de queda atualmente. Vejo que ele tem vontade e se esforça durante os treinos, e isso é o que importa".