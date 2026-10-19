Marc Cucurella, lateral do Real Madrid, elogiou a atuação do time merengue na vitória sobre o Sevilla por 4 a 1, em casa, na nona rodada do Campeonato Espanhol.

O jornal Marca publicou as declarações de Cucurella, concedidas ao canal do Real Madrid, após a goleada conquistada no estádio Santiago Bernabéu, na noite de domingo.

"Acho que fizemos uma boa partida desde o início. Soubemos quando controlar o jogo e quando jogar com mais velocidade, e fizemos 90 minutos excelentes", disse Cucurella.

E acrescentou: "Quando se vence, tudo fica melhor e mais fácil. Sentimos um certo medo em Roma, na Liga dos Campeões, mas soubemos como virar a situação a nosso favor".

E prosseguiu: "Virar o jogo nos ajuda a perceber que precisamos dar sempre 100% de tudo o que temos. Todos contribuíram com a sua parte, e esse é o caminho que devemos continuar a seguir".

E destacou: "Jogar em casa? É muito importante, porque não é fácil jogar aqui. É um estádio que sempre impõe respeito, e isso fica ainda mais difícil com a qualidade dos nossos jogadores. Se transformarmos o Santiago Bernabéu em uma fortaleza inexpugnável, as coisas ficarão mais fáceis".

Cucurella comentou ainda sobre o retorno de Éder Militão às partidas depois de se recuperar da lesão: "Ele provou que é um jogador com uma personalidade muito forte. E o mais importante é que estejamos todos à disposição".

E ressaltou: "Quanto mais jogadores tivermos, melhor. Este é um esporte coletivo, e a partida tem 11 jogadores contra outros 11, além dos jogadores que estão no banco de reservas, e todos têm que agregar durante os minutos em que participam".