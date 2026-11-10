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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

Cucurella: Mourinho me surpreendeu, e não vou me orgulhar do que fiz com Yamal

M. Cucurella
L. Yamal
J. Mourinho
L. de la Fuente
Barcelona
Real Madrid
Espanha
La Liga
Liga dos Campeões
Espanha
Portugal

Será que o astro do Barcelona vai puni-lo?

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Mark Cucurella, destaque do Real Madrid, falou sobre o seu desentendimento com Lamine Yamal, craque do Barcelona, durante o último Clássico.

Cucurella disse, em entrevista ao programa "El Partidazo", na rádio "Cope": "As mudanças que aconteceram na equipe? No início, não tivemos um período de preparação suficiente para a temporada, tínhamos um técnico novo e quase não conseguimos treinar. Será que corremos mais agora? Não sei, talvez estejamos escolhendo melhor os momentos certos, ou jogando com mais proximidade entre as linhas, o que dá a impressão de que somos uns monstros, mas acredito que não mudamos muita coisa".

A resposta de Cucurella às declarações de Yamal

Sobre o seu confronto com Lamine Yamal no último Clássico e a declaração deste de que iria devorá-lo, Cucurella afirmou: "Não tenho nada a dizer. Não gosto de falar muito nem de me gabar, e prefiro ficar em silêncio e fazer o meu trabalho. Fiz uma boa partida e, com certeza, vou enfrentá-lo em muitos jogos no futuro, e vou sofrer diante dele, enquanto ele receberá os elogios".

Mourinho: uma imagem diferente

Sobre a sua impressão a respeito de José Mourinho, Cucurella disse: "A imagem que eu tinha dele é diferente, mas de forma positiva. Ele é muito próximo dos jogadores, uma pessoa incrível, e gosta de conversar bastante. Não precisa dar palestras de meia hora, pois em 5 minutos ele te diz tudo o que você precisa saber".

A tatuagem de De la Fuente

Cucurella comentou sobre a tatuagem que traz a imagem de Luis de la Fuente, técnico da seleção da Espanha, ao afirmar: "Não me arrependo, mas não vou fazer outras tatuagens, pois decidi me afastar dessas coisas. O Mourinho me mandou uma foto do peito dele, depois de fazer uma tatuagem com o rosto dele".

Sobre as críticas que recebeu na Alemanha, disse: "Não sei, me responsabilizaram, e sei que não consigo jogar na Alemanha".

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