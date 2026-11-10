Mark Cucurella, destaque do Real Madrid, falou sobre o seu desentendimento com Lamine Yamal, craque do Barcelona, durante o último Clássico.

Cucurella disse, em entrevista ao programa "El Partidazo", na rádio "Cope": "As mudanças que aconteceram na equipe? No início, não tivemos um período de preparação suficiente para a temporada, tínhamos um técnico novo e quase não conseguimos treinar. Será que corremos mais agora? Não sei, talvez estejamos escolhendo melhor os momentos certos, ou jogando com mais proximidade entre as linhas, o que dá a impressão de que somos uns monstros, mas acredito que não mudamos muita coisa".

A resposta de Cucurella às declarações de Yamal

Sobre o seu confronto com Lamine Yamal no último Clássico e a declaração deste de que iria devorá-lo, Cucurella afirmou: "Não tenho nada a dizer. Não gosto de falar muito nem de me gabar, e prefiro ficar em silêncio e fazer o meu trabalho. Fiz uma boa partida e, com certeza, vou enfrentá-lo em muitos jogos no futuro, e vou sofrer diante dele, enquanto ele receberá os elogios".

Mourinho: uma imagem diferente

Sobre a sua impressão a respeito de José Mourinho, Cucurella disse: "A imagem que eu tinha dele é diferente, mas de forma positiva. Ele é muito próximo dos jogadores, uma pessoa incrível, e gosta de conversar bastante. Não precisa dar palestras de meia hora, pois em 5 minutos ele te diz tudo o que você precisa saber".

A tatuagem de De la Fuente

Cucurella comentou sobre a tatuagem que traz a imagem de Luis de la Fuente, técnico da seleção da Espanha, ao afirmar: "Não me arrependo, mas não vou fazer outras tatuagens, pois decidi me afastar dessas coisas. O Mourinho me mandou uma foto do peito dele, depois de fazer uma tatuagem com o rosto dele".

Sobre as críticas que recebeu na Alemanha, disse: "Não sei, me responsabilizaram, e sei que não consigo jogar na Alemanha".