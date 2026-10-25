Cucurella impõe seu domínio sobre Yamal, e Rodri falha em ditar o ritmo

O estádio Spotify Camp Nou presenciou um primeiro tempo repleto de emoção, marcado por um gol do Real Madrid, assinalado por Kylian Mbappé, após um rebote da bola, que deu à equipe merengue a vantagem no placar.

O jornal Sport apresentou a avaliação dos jogadores do Barcelona ao final do primeiro tempo.

Joan García: não havia muito o que ele pudesse fazer no gol de Mbappé, que resultou de uma jogada absolutamente imprevisível.

Fora isso, o goleiro do Barça não precisou intervir muito, limitando-se a orientar seus companheiros a partir de trás, afastou para uma das laterais do campo um chute sem perigo do Real Madrid e demonstrou rapidez ao sair do gol para afastar a bola.

João Cancelo: foi obrigado a se esforçar bastante no setor defensivo e não conseguiu avançar ao ataque com a liberdade que prefere.

Cancelo se mostrou sólido e permaneceu atento na marcação do jogador sob sua responsabilidade, mas enfrentou dificuldades nos minutos finais.

Gerard Martín: não se pode atribuir muita culpa a ele pelo gol, já que Mbappé surgiu do nada e teve sorte de encontrar a bola.

Fora isso, fez uma boa atuação, demonstrou grande confiança, foi firme na defesa e se destacou pela capacidade de sair bem com a bola.

Pau Cubarsí: formou uma dupla defensiva confiável com Gerard Martín, permaneceu atento na marcação do jogador sob sua responsabilidade e foi rápido no corte das bolas, além de estar perfeitamente sintonizado com o companheiro na execução da armadilha de impedimento.

Xavi Espart: foi obrigado a deixar o campo aos 28 minutos por sentir dores musculares. Foi lamentável, pois ele começava a se sentir mais à vontade dentro de campo.

Rodri: enfrentou dificuldade para impor seu ritmo diante do meio-campo do Real Madrid, que conta com grande força física e evidente solidez.

Rodri não se sentiu totalmente confortável, apesar de sua contribuição para reforçar a presença e a organização na região central.

Pedri: se sente confortável com Rodri ao seu lado, pois isso o alivia das responsabilidades de criação de jogo e lhe permite mostrar suas melhores capacidades criativas.

Fez um primeiro tempo extremamente brilhante, aproveitando a liberdade de movimentação que combina particularmente bem com seu estilo.

Fermín López: não parou de pressionar o adversário e foi bastante ativo no ataque. Apareceu bem no início da partida, antes de sua influência diminuir gradualmente com o passar dos minutos.

Ainda assim, chamou a atenção com dois toques técnicos consecutivos por cima da cabeça de um adversário, que empolgaram a torcida e a fizeram levantar de seus assentos.

Gordon: realizou um trabalho que não recebe muitos holofotes, mas que foi importante, pois ajudou Cancelo no setor defensivo a limitar o avanço dos jogadores do Real Madrid pelo lado que ambos ocupam.

Além de sua solidez defensiva, foi um dos poucos jogadores do Barcelona que se atreveu a finalizar e testar as capacidades do goleiro Lunin.

Raphinha: teve 3 oportunidades, mas não conseguiu direcionar nenhuma delas ao gol. Apesar de sua falta de precisão na finalização das jogadas.

Não parou de pressionar os jogadores do Real Madrid durante suas tentativas de construir o jogo a partir de trás.

Lamine Yamal: não conseguiu superar seu adversário na ponta na medida em que gostaria, mas deixou uma boa impressão durante o forte confronto que travou com Marc Cucurella ao longo dos 45 minutos.

Os dois jogadores se conhecem bem, o que acrescentou ainda mais emoção à disputa entre eles.

Alejandro Baldé: entrou em campo no lugar de Espart, mas não teve grande oportunidade de deixar sua marca. Não é fácil participar de forma repentina de um Clássico depois que ele já começou, sobretudo quando o saldo de minutos disputados pelo jogador nesta temporada é extremamente limitado.