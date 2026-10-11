Imagens exibidas pela plataforma "DAZN" mostraram o lateral do Real Madrid, Marc Cucurella, cobrando do quarto árbitro uma explicação pelo cartão vermelho recebido por seu companheiro Vinícius Júnior, durante a vitória deste sábado sobre o Villarreal (1 a 0), pela LaLiga.

Outro jogador do Merengue, Bernardo Silva, precisou intervir para conter a situação antes que ela se agravasse.

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Depois que o árbitro Isidro Díaz de Mera mostrou o cartão vermelho para Vinícius, por puxar o cabelo do jogador do Villarreal, Nathan Salibur, o brasileiro partiu em direção ao árbitro, e vários de seus companheiros precisaram segurá-lo.

Após Vinícius se dirigir ao vestiário, os protestos continuaram, e vários jogadores do Real Madrid exigiram uma explicação para a decisão.

Cucurella foi um dos principais reclamantes, já que ele e Antonio Rüdiger contestaram a jogada diante do quarto árbitro. O ex-jogador do Chelsea disse: "Espero… espero que, se tocarem num fio de cabelo meu, vocês mostrem o vermelho para eles. Vai ao VAR".

Com a insistência do internacional espanhol em contestar a decisão, Bernardo Silva interveio para afastá-lo da área, até que se acalmasse e a partida fosse retomada.

Depois de atuar pela seleção espanhola durante a data Fifa, Cucurella começou a partida contra o Villarreal no banco de reservas, enquanto Álvaro Carreras foi titular na lateral esquerda.

O técnico José Mourinho decidiu colocar Cucurella no intervalo, para limitar os ataques do Villarreal, mas ele ainda não apresentou o nível que mostrou com a seleção espanhola, pois segue em fase de adaptação ao seu novo clube, segundo o jornal "Sport" da Catalunha.

Em algumas partidas, seu desempenho foi afetado pela falta de apoio defensivo de Vinícius no mesmo setor, e o dérbi de Madri foi o exemplo mais evidente disso.



