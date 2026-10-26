Cucurella devora a promessa Yamal no primeiro clássico

O Real Madrid conseguiu vencer o clássico por 2 a 1 diante do seu rival tradicional Barcelona, no estádio Spotify Camp Nou, na noite de domingo.

O jornal Sport noticiou que a equipe do treinador José Mourinho entrou no gramado do estádio Spotify Camp Nou sabendo muito bem o que queria executar, especialmente no aspecto defensivo, já que Marc Cucurella assumiu a tarefa da marcação individual sobre Lamine Yamal, usando grande dose de força.

E poucos minutos antes de as duas equipes se dirigirem aos vestiários, Cucurella executou uma excelente jogada que terminou em um gol marcado por Kylian Mbappé, depois que Gerard Martín falhou em afastar a bola da forma exigida.

A atuação de Cucurella foi uma das principais razões da solidez defensiva do Real Madrid, após conseguir conter o perigo de Lamine Yamal.

Aos 32 minutos, Lamine Yamal reclamou com o árbitro Martínez Munuera que havia sofrido uma clara segurada de Cucurella, e lhe exigiu que mostrasse o cartão amarelo, já que aquela não era a primeira falta que ele cometia contra o jogador.

Yamal ficou frustrado ao ver Marc Cucurella escapar da punição, o que não passou despercebido durante as transmissões esportivas da partida.

Quando a transferência de Cucurella para o Real Madrid foi anunciada oficialmente, Yamal falou ao programa "Tiempo de Juego", da rádio Cadena COPE, para comentar sobre a Copa do Mundo de 2026, mas também abordou sua opinião a respeito da chegada de Cucurella ao clube merengue.

Yamal disse na ocasião: "Falei para ele que jogaria o primeiro jogo como titular, mas, no segundo jogo, ficaria no banco de reservas, porque eu o devoraria".

Mas Marc Cucurella conseguiu, no primeiro clássico, impor seu domínio sobre Yamal.