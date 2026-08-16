O Real Madrid encerrou sua preparação para a nova temporada com uma vitória convincente sobre o Schalke, em uma partida que trouxe mais de um sinal positivo para o técnico José Mourinho, após contar com a participação de alguns dos novos reforços, além do retorno de peças fundamentais aos seus planos, com destaque para Jude Bellingham e Thibaut Courtois.

A partida marcou a estreia do trio recém-chegado Ibrahima Konaté, Marc Cucurella e Amadou Diawara, sendo que Cucurella entrou aos 61 minutos e conseguiu deixar uma boa impressão durante os minutos em que atuou, apesar de ter entrado no clima do jogo em circunstâncias que não foram fáceis.

Após o confronto, Cucurella expressou sua grande felicidade com o início no Real Madrid, garantindo que a equipe fez uma partida forte e alcançou um resultado ideal antes do começo da temporada.

Ele disse: "Estou extremamente feliz, e acho que foi uma partida excelente para todos. É um resultado ótimo antes do início da temporada. A espera foi longa, e estou ansioso para o começo da liga".

O lateral espanhol havia se juntado à equipe mais tarde que os demais jogadores, após sua participação na final da Copa do Mundo com a seleção de seu país, antes de se transferir para o Real Madrid e iniciar uma nova etapa em sua carreira, algo que considerou o fruto de longos anos de trabalho.

Cucurella disse sobre essa jornada: "Há muito trabalho duro por trás de tudo isso, e todo o esforço dedicado ao longo desses anos valeu a pena", ao mesmo tempo em que ressaltou que seus companheiros o ajudaram a se adaptar rapidamente dentro do grupo.

O lateral espanhol acrescentou que os jogadores do Real Madrid o receberam, assim como aos novos reforços, de forma especial, dizendo: "Todos eles são incríveis, e facilitaram para todos a integração à equipe", antes de dirigir uma mensagem à torcida do clube, afirmando que recebeu um grande número de mensagens desde sua assinatura, e que dará tudo o que tem pela camisa merengue.