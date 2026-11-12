Cubram seus corpos! China adota medidas rigorosas antes do confronto árabe

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As autoridades chinesas voltaram a adotar uma postura rígida na aplicação das restrições impostas às tatuagens visíveis nos jogadores da seleção nacional de futebol, depois que o rigor dessas medidas havia diminuído nos últimos anos. Com isso, os jogadores foram novamente obrigados a esconder suas tatuagens ao vestir a camisa da seleção, em um movimento que coincide com a queda nos resultados da equipe e o aumento das pressões sobre o futebol chinês.

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Segundo uma reportagem do jornal "L'Équipe" francês, vários jogadores da seleção chinesa foram obrigados a usar mangas cor da pele para esconder suas tatuagens durante o amistoso contra o Tajiquistão, realizado no último dia 6 de outubro e que terminou com a derrota da China por 1 a 0.

Esses acontecimentos surgem em um momento em que a seleção chinesa atravessa uma fase difícil, após sofrer duas pesadas derrotas, diante da Nova Zelândia por 3 a 0 e da Palestina por 5 a 0, antes de perder para o Tajiquistão.

Após essas derrotas, a seleção chinesa caiu para a 96ª posição no ranking da Federação Internacional de Futebol, a "Fifa".

A reportagem citou William Bi, jornalista e analista radicado em Pequim, que acredita que os resultados negativos recentes talvez tenham provocado o descontentamento de autoridades nas altas esferas do poder e contribuído para a reaplicação das restrições com maior rigor, especialmente porque as tatuagens ainda são tratadas em alguns círculos oficiais como uma manifestação de influência da cultura ocidental e do que esses círculos descrevem como "decadência".

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Histórico das restrições

Essas medidas não são novas no futebol chinês, já que as autoridades começaram a impor restrições às tatuagens dos jogadores das seleções nacionais durante a temporada 2018-2019, exigindo que eles as cobrissem durante as partidas e as aparições na mídia.

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A aplicação dessas instruções tornou-se menos rígida na China a partir de 2020.

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Em dezembro de 2021, a Administração Geral de Esportes da China emitiu diretrizes mais rígidas para regulamentar a situação dos jogadores de futebol, que incluíram a proibição de que os jogadores da seleção principal e da seleção sub-23 fizessem novas tatuagens.

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Isso somado à exigência de que os portadores de tatuagens já existentes as removessem ou as cobrissem durante os treinos e as partidas, nos casos excepcionais que obtivessem a aprovação do órgão responsável.

As restrições se estenderam às seleções sub-20 e às seleções de categorias mais jovens, com a proibição de convocar jogadores que tivessem tatuagens.

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As autoridades justificaram essas medidas com o desejo de transmitir uma imagem positiva dos jogadores de futebol e torná-los exemplos a serem seguidos na sociedade, além de fortalecer a educação patriótica entre os jogadores.

O paradoxo está no fato de que essas restrições não são aplicadas da mesma maneira aos jogadores dos clubes, já que eles ainda podem aparecer com suas tatuagens durante as partidas do Campeonato Chinês, enquanto se exige que as escondam ao representar a seleção nacional.

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Espera-se que o interesse por esse tema seja renovado durante os dois próximos amistosos da China, contra a Malásia no dia 14 de novembro e o Bahrein no dia 17 do mesmo mês, em meio à expectativa sobre o grau de cumprimento das novas instruções pelos jogadores, coincidindo com os preparativos da seleção para os compromissos futuros.