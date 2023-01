CSA x Bahia ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo nesta sábado (7), pela segunda rodada do grupo 25; veja como acompanhar na TV e na internet

CSA e Bahia entram em campo na tarde deste sábado (7), às 15h15 (de Brasília), na em São Bernardo do Campo, pela segunda rodada do grupo 25 da Copinha 2023. A partida terá transmissão ao vivo do Youtube da FPF, na internet.

Após sofrer derrota para o São Bernardo na estreia do campeonato, o CSA sabe que precisa pontuar para continuar sonhando em avançar. Já o Bahia empatou com o Operário-PR e quer o tirunfo no duelo considerado "chave" pela classificação. Vale lembrar que os dois primeiros colocados de cada grupo avançam à fase eliminatória.

Escalações

Escalação do provável do CSA: Lucas, Jefferson, Victor, Eduardo, João Victor, Erik, Pedro Henrique, Fabricio, Matheus Lima, PEdro Victor e Vitor Hugo.

Escalação do provável do Bahia: Tiago, Hygor, Marcello, Hebert, Vitor, Alex, PEdro Victor, Hiago, Kauan, Victor e Leonardo.

Desfalques

CSA

Sem desfalques confirmados.

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Melhor participação na Copa São Paulo

A melhor participação do Bahia na Copinha foi em 2011, quando ficou com o vice-campeonato.

Classificação do Grupo

POS. TIME P V E D SG 1º EC São Bernardo 3 1 0 0 1 2º Bahia 1 0 1 0 0 3º Operário-PR 1 0 1 0 0 4º CSA 0 0 0 1 -2

Quando é?