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O Crystal Palace encerrou oficialmente o vínculo com o técnico Pierre Sage após um início desastroso de campanha na Premier League, que deixou o clube do sul de Londres na lanterna da tabela. A diretoria agiu rapidamente depois de uma sequência de resultados ruins e identificou de imediato um substituto de renome para liderar a luta contra o rebaixamento.

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Sage é demitido com o Palace na lanterna

O Palace decidiu agir após uma sequência de resultados ruins que culminou na derrota por 3 a 1 em casa para o Liverpool no domingo. O gol de pênalti de Eddie Nketiah nos acréscimos serviu apenas de consolação, e a derrota foi a gota d’água para o presidente Steve Parish.

O Palace ocupa atualmente a lanterna da Premier League, com apenas duas vitórias na competição em toda a temporada. O clube do sul de Londres avança nas negociações com Thomas Frank, segundo o Standard. Ex-técnico de Tottenham e Brentford, ele é apontado como favorito para assumir o comando.

Palace confirma saída da comissão técnica

Ao divulgar uma nota para confirmar a troca de técnico, o clube anunciou que também houve uma reformulação completa da comissão técnica.

“O Crystal Palace Football Club confirma que Pierre Sage deixou o cargo de técnico”, diz o comunicado oficial. “Três integrantes da comissão técnica de Pierre, Jamal Alioui, Damien Della Santa e Sandy Guichard, também deixaram o clube. O clube registra seu agradecimento a Pierre e à sua equipe pelo trabalho durante o período em que estiveram no sul de Londres e deseja a eles sucesso no futuro.”

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O clube acrescentou: “Uma atualização sobre o processo de escolha de um novo técnico será divulgada oportunamente.”

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Um legado difícil de igualar e uma sequência ruim

Sage chegou do Lens no verão com a enorme tarefa de substituir Oliver Glasner. Seu antecessor havia marcado seu nome na história do Palace ao conquistar a Copa da Inglaterra, a Community Shield e a Conference League em dois anos por um clube que nunca havia ganhado títulos importantes.

Estar à altura desse legado se mostrou difícil demais para o francês. O Palace sofreu quatro derrotas consecutivas na liga, sequência que inclui uma goleada por 5 a 0 diante do Brighton, que vive boa fase, e uma derrota por 2 a 0 para o Tottenham, partida em que Jean-Philippe Mateta recebeu cartão vermelho no primeiro tempo. A única vitória do time nos últimos oito jogos em todas as competições veio contra o Fulham, que também enfrenta dificuldades, pela Copa da Liga Inglesa.

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A saída de Sage marca um dia turbulento na elite do futebol inglês. Ele foi demitido pouco mais de uma hora depois de o Manchester United demitir Michael Carrick, tornando os dois os primeiros técnicos a perder o cargo na Premier League nesta temporada.

Frank se prepara para possível retorno

Se for contratado, Frank terá um enorme desafio para tirar o Palace da lanterna da tabela. O técnico busca voltar ao comando de uma equipe pela primeira vez desde que sua desastrosa passagem de oito meses pelo Tottenham terminou em fevereiro, após uma sequência de apenas duas vitórias em 17 jogos.

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A prioridade imediata de quem assumir o cargo será interromper a queda acentuada de desempenho e devolver a confiança a um elenco que não consegue repetir o nível das campanhas anteriores, nas quais conquistou títulos.