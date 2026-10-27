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O Crystal Palace considera o ex-técnico do Tottenham Thomas Frank como possível substituto de Pierre Sage, após os resultados recentes aumentarem a pressão sobre o francês. Frank, que está sem trabalhar desde que deixou o Tottenham em fevereiro, é muito bem avaliado em Selhurst Park, mas suas dificuldades no norte de Londres ainda preocupam o Crystal Palace, que avalia suas opções.

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Frank desponta como principal candidato a substituir Sage

O Crystal Palace estaria considerando contratar Frank como seu próximo técnico. O ex-treinador do Tottenham Hotspur desponta como um dos principais candidatos a substituir Sage em Selhurst Park. O clube está preocupado com o desempenho do francês, e os resultados recentes aumentaram a pressão sobre ele.

Segundo o Football Insider, Frank continua sendo muito bem avaliado por figuras influentes do clube, e sua experiência na Premier League pode torná-lo uma opção atraente caso o Crystal Palace decida trocar de técnico.

Sucesso no Brentford torna Frank uma opção atraente para o Crystal Palace

Frank está sem trabalhar desde que deixou o Tottenham em fevereiro, mas suas conquistas no Brentford continuam a lhe render admiradores no futebol inglês. Ele levou o clube à Premier League e ajudou a consolidá-lo como uma equipe competitiva na primeira divisão, apesar de seus recursos comparativamente limitados.

Sua capacidade de desenvolver jogadores e montar uma equipe organizada pode agradar ao Crystal Palace enquanto o clube avalia suas opções. Sua experiência como técnico na primeira divisão inglesa também pode trazer mais estabilidade em um período difícil.

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Dyche e Edwards também estão na disputa enquanto o Crystal Palace avalia opções

No entanto, a passagem decepcionante de Frank pelo Tottenham continua sendo motivo de preocupação. O Crystal Palace considerou contratar o dinamarquês antes de escolher Sage, e os dirigentes estariam avaliando cuidadosamente se ele é a pessoa certa desta vez. Ele também não é o único candidato: Sean Dyche e Rob Edwards despontam como possíveis substitutos.

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O Crystal Palace precisará ponderar o sucesso de Frank no Brentford e suas dificuldades no norte de Londres. O fato de ele estar disponível pode tornar as negociações relativamente simples, embora o clube precise primeiro decidir se está pronto para se separar de Sage.

O que vem pela frente para Frank e Sage?

Frank estaria interessado em voltar a trabalhar como técnico na Premier League quando surgir a oportunidade certa, e o cargo no Crystal Palace pode lhe oferecer a chance de reconstruir sua reputação.

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Por enquanto, o clube continua avaliando suas opções, mas, se os resultados de Sage não melhorarem, Frank pode se tornar um forte candidato ao cargo nas próximas semanas.



