Cruzeiro x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (30), pela quinta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Nova Lima, o Cruzeiro recebe o Palmeiras na tarde desta quinta-feira (30), às 15h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Vindo de derrota, o Cruzeiro ficou na sexta posição do grupo B, com 6 pontos. Do outro lado, o Palmeiras entra em campo defendendo a sua liderança, com 9 pontos.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Ygor, Arielson, Henrique, Renatinho, Luis Fernando, Lazaro, Jhosefer, Gui Meira, Japa, Italo e Ruan Matheus.

Palmeiras: Kaique, João, Daniel, Pedro Felipe, Thalys, Kauan Santos, Gilberto, Leonardo, Pedro ILma, Ian e Kevin.

Desfalques

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?