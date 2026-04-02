“Cruijff inicia a busca: este deve ser o novo técnico do Ajax”

O Ajax está de olho em Míchel Sánchez, segundo Matteo Moretto, da RadioMarca. O técnico do Girona tem contrato prestes a expirar e é considerado internamente uma opção séria para a próxima temporada. O diretor técnico Jordi Cruijff estaria, neste momento, avaliando a contratação de Míchel.

Atualmente, Óscar García é o técnico interino do time em Amsterdã. O espanhol foi promovido após a saída do técnico interino Fred Grim, mas não é considerado uma solução de longo prazo. A diretoria do clube deseja traçar um novo rumo definitivo no próximo verão.

O diretor técnico Jordi Cruijff estaria, nesse sentido, buscando explicitamente um treinador com um estilo de jogo definido. Nessa busca, ele voltou a se interessar por Míchel, que já está há algum tempo no radar do Johan Cruijff ArenA.

Segundo Moretto, o interesse do Ajax decorre da excelente temporada do Girona, que ocupa a décima terceira posição na LaLiga. O perfil do treinador, que se alinha ao estilo de jogo do clube, também é um fator determinante.

“A presença de Jordi Cruijff como diretor esportivo é crucial para essa transferência”, afirmou o jornalista.

Míchel é um nome conhecido na Espanha. O ex-meio-campista passou a maior parte de sua carreira como jogador no Rayo Vallecano, pelo qual disputou mais de 350 partidas.

Após breves passagens pelo Almería, Real Murcia e Málaga, ele retornou a Madri, onde deu seus primeiros passos como técnico. Começou na base do Rayo e acabou chegando ao cargo de técnico principal da equipe principal.

Sua carreira como técnico ganhou impulso rapidamente: em 2018, ele levou o Rayo ao acesso à La Liga. Dois anos depois, repetiu essa façanha com o SD Huesca. Desde 2021, ele é o técnico principal do Girona, onde jogam, entre outros, Daley Blind e Axel Witsel.