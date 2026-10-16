A disputa entre a diretoria do Real Madrid e o presidente da LaLiga, Javier Tebas, ganhou força nesta sexta-feira, com o clube merengue exigindo a renúncia "imediata" de Tebas da presidência da liga e do cargo de vice-presidente da Federação Espanhola de Futebol.

O pedido veio depois de Tebas comparar os métodos de gestão do Real Madrid aos de Joseph Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha nazista, no mais recente capítulo de um conflito que se arrasta há anos entre as duas partes.

A disputa carrega uma ironia notável, já que Tebas sempre afirma ser torcedor do Real Madrid. Em novembro de 2025, um dos membros da Assembleia Geral do clube pediu que ele fosse declarado "persona non grata". Tebas respondeu que é "madridista desde os seis anos", acrescentando: "Escolhi ser madridista… e continuo sendo madridista como qualquer outra pessoa".

Tebas considerou que os atuais dirigentes do Real Madrid "não são o clube nem a sua história", e que impulsionam projetos que "enfraquecem o campeonato que os ajudou a se tornarem grandes".

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Em maio de 2023, Tebas também se descreveu como "madridista, mas não florentinista", em referência ao presidente do clube, Florentino Pérez.

As raízes do conflito

As raízes da rivalidade declarada remontam a agosto de 2021, quando a liga anunciou um acordo com o fundo de investimento CVC para injetar 2,7 bilhões de euros na competição. O Real Madrid, porém, rejeitou o acordo, por entender que ele retirava dos clubes 10,95% dos direitos de transmissão televisiva por um prazo de 50 anos "utilizando uma estrutura enganosa e de forma contrária à lei", segundo as palavras do clube.

O clube também contestou o fato de o acordo ter sido firmado sem sua participação ou conhecimento e sem concorrência entre diferentes propostas. O presidente da LaLiga respondeu que "o estilo ameaçador que Pérez usa em segredo, há anos, passou a ser público", e concluiu com a frase: "O Real Madrid merece mais".

Superliga e arbitragem

O projeto da Superliga, lançado por 12 clubes em abril de 2021 sob a liderança de Pérez, foi outro eixo central do conflito. Depois que o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu, em dezembro de 2023, que as regras da FIFA e da UEFA sobre a aprovação de novas competições violavam o direito da concorrência, Tebas minimizou a decisão e ironizou Pérez, dizendo que ele "nunca perde".

Em fevereiro de 2025, o atrito em torno da arbitragem se intensificou. Após a derrota do Real Madrid para o Espanyol, o clube enviou uma carta à Federação Espanhola na qual pedia uma "renovação completa do sistema de arbitragem". Tebas respondeu que a diretoria do clube "perdeu a cabeça", acusou seu canal de esquentar as partidas e de chamar os árbitros de corruptos, e em seguida a liga apresentou uma denúncia contra o clube merengue ao Comitê de Disciplina.

Em outubro de 2025, o Real Madrid se opôs ao projeto da liga de realizar a partida entre Villarreal e Barcelona em Miami, alegando que a iniciativa afetava a integridade da competição. Após o cancelamento do projeto, Tebas escreveu, sem citar o Real Madrid, que a "integridade da competição" é usada como pretexto por quem a questiona há anos e pressiona os árbitros.

A crise mais recente

A mais recente crise entre as duas partes estourou quando Tebas escreveu na plataforma X que a diretoria do Real Madrid comanda uma "orquestra", liderada pelo canal de televisão do clube, baseada em "selecionar as imagens que lhe convêm, repetir a narrativa de vitimização, alimentar a dúvida e definir inimigos".

Ele acrescentou que esse método "remete aos mecanismos de propaganda explorados por Goebbels", destacando que a comparação se dá com aquelas técnicas "não com uma ideologia e, claro, nem com a torcida do Real Madrid". Sua declaração veio no contexto da resposta às recentes críticas do clube merengue à arbitragem.

O Real Madrid reagiu com um comunicado oficial, no qual classificou a comparação como "absolutamente inaceitável e extremamente grave". O clube considerou que as declarações de Tebas são "um novo episódio de ataques recorrentes" e o acusou de utilizá-las para lançar dúvidas sobre suas ações no caso Negreira.

O clube merengue também descreveu os ataques de Tebas como "uma verdadeira praga para o futebol espanhol" e exigiu sua renúncia, o que sugere uma escalada da hostilidade entre as duas partes a um nível sem precedentes.



