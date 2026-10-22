"É uma decisão da comissão técnica não pressionar homem a homem e, com isso, às vezes deixar espaço nas costas na tentativa de recuperar a bola. Mas, quando se dá espaço a equipes assim (como o Como, nota da redação), elas ganham cada vez mais confiança", disse Fernandes após a goleada sofrida na noite de quarta-feira.

Cabe "ao treinador e à sua comissão" analisar o que aconteceu, afirmou o meio-campista, que também deixou claro que gostaria de uma postura mais ativa: "Às vezes, é preciso ser mais corajoso quando se está sob pressão. É preciso correr o risco de pressionar mais à frente e, assim, dificultar a vida do adversário", disse Fernandes.

Segundo ele, o adversário da Serie A, que teve o meia Nico Paz como destaque com dois gols, mostrou ao United como fazer isso: "O zagueiro deles me marcou no nosso campo. Nós também deveríamos ter feito isso como equipe, mas não conseguimos. Quando você dá espaço e tempo demais a uma equipe assim, que troca muitos passes curtos pelo meio, ela machuca você pelos lados", explicou Fernandes.

O Como abriu o placar com Paz logo aos 2 minutos. Pouco depois do intervalo, Tassos Douvikas ampliou (49). Paz marcou novamente aos 57 minutos e deixou a vitória praticamente encaminhada. O gol de Jacobo Ramon, que fez o placar chegar a 4 a 0 aos 76, acabou de vez com qualquer dúvida. O United só conseguiu marcar o gol de honra com Joshua Zirkzee nos acréscimos.

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Bruno Fernandes foi substituído em Como, algo incomum

"Não é a primeira vez que somos pegos desprevenidos e o adversário marca cedo", criticou Fernandes. Ele também reconheceu as falhas em sua atuação e na dos companheiros: "Quase não pressionamos quem estava com a bola, quase não tivemos boa movimentação com a bola, quase nada deu certo para nós." O português foi substituído, algo incomum: aos 67 minutos, entrou em seu lugar Zirkzee, que mais tarde marcaria o gol do United.

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Enquanto isso, a situação do técnico Carrick, que assumiu inicialmente de forma interina em janeiro após a demissão de Ruben Amorim e pôde permanecer no cargo como recompensa pela forte reta final da temporada passada, fica cada vez mais difícil depois do início ruim na atual temporada. Na Premier League, o United somou apenas sete pontos nos primeiros sete jogos e corre o risco de perder cedo o contato com o G-4. Na Champions League, o desastre em Como foi a segunda derrota em três partidas. Antes, os ingleses também haviam perdido para o Atlético de Madrid fora de casa (2 a 0). A única vitória veio na estreia, contra o estreante na Champions League Sabah FK (4 a 0).

Segundo a imprensa inglesa, o emprego de Carrick já está seriamente ameaçado. Na noite de quarta-feira, o treinador de 45 anos disse: "É mais do que decepcionante. Assumo 100% da responsabilidade por toda a equipe e pelo desempenho." Perguntado se ainda sentia o respaldo da direção do clube, Carrick, cujo contrato vai até o verão de 2028, respondeu à TNT: "Não se trata de mim, mas de assimilar o jogo e analisar como as coisas aconteceram. Acho que isso é o mais importante no momento."