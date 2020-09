Rodinei comete pênalti bizarro pelo Internacional e é criticado nas redes sociais

Lateral-direito, que havia entrado no segundo tempo, ficou 19 minutos em campo, levou um amarelo e fez falta em Élber sem a bola dentro da área

Mesmo tendo ficado pouco mais de 19 minutos em campo, o lateral-direito do , Rodinei, acabou sendo decisivo no empate em 2 a 2 com o , no Beira-Rio, neste domingo (6), após cometer um pênalti infantil nos acréscimos.

O arbitro assinalou a penalidade aos 50 minutos de jogo. Rodinei substituiu Uendel aos 26 da etapa final e atuando de forma improvisada na lateral esquerda, recebeu um amarelo, fez duas faltas e comprometeu o resultado para o time de Eduardo Coudet. Nas redes sociais, a torcida criticou o jogador.

Com o resultado, o permanece na liderança do Brasileirão 2020, com 17 pontos, um ponto a frente do , segundo colocado. O , que venceu o , por 2 a 1, no sábado (5), é o quarto, com 14. Flamenguistas também comentaram, no Twitter, o fato do ex-jogador do clube ajudar o .

#Brasileirão 🇧🇷



Rodinei em 19 minutos contra o Bahia:



👊 2 faltas

❌ 1 pênalti cometido

⚠️ 1 amarelo

💪 2/4 duelos ganhos

💯 Nota 5.5



Teve a Nota SofaScore mais baixa da partida. pic.twitter.com/FccD16mux0 — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) September 6, 2020

Pênalti que o Rodinei fez aos 50 minutos do 2°T é daqueles que merecem desconto no salário.



Inter ganhou 2 pontos, mas o Rodinei resolveu devolver ao Bahia.



Beira o surreal. — Vessoni (@Vessoni) September 6, 2020

Falhou no gol quarta feira, faz um pênalti hoje.



Rodinei vive grande fase a favor do Flamengo. — CENTRAL DA NAÇÃO ᕦ😎ᕤ (@centraldanacao) September 6, 2020

O pênalti que o Rodinei fez agora deveria dar justa causa. Meu Deus do céu, que coisa absurda. — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) September 6, 2020

RODINEI COMETEU O PÊNALTI MAIS INFANTIL DA HISTÓRIA DO INTERNACIONAL



É INACREDITÁVEL — Inter da Depressão (@InterDD) September 6, 2020

A próxima partida do Inter será contra o Ceará, na quinta-feira (10), às 19h15. Enquanto isso, o Bahia joga com o , no mesmo dia e horário, no Pituaçu. Os baianos estão no momento em 11º lugar, com nove pontos conquistados.