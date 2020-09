Criticado, Danilo Avelar dá vitória ao Corinthians e alívio a Tiago Nunes

Zagueiro marcou no fim da partida e virou herói do triunfo alvinegro sobre o Goiás fora de casa

Zagueiro desde o início de 2020, Danilo Avelar voltou a conviver recentemente com as críticas que o perseguiram quando era lateral esquerdo no . Gols que a equipe alvinegra sofreu pelo setor ocupado por ele e Sidcley na defesa nas últimas rodadas do Brasileirão tornaram a dupla alvo da torcida.

Avelar, porém, conseguiu se redimir nesta quarta-feira. Enquanto Sidcley foi barrado pelo técnico Tiago Nunes e deu lugar a Lucas Piton, o camisa 35 foi mantido como titular e acabou virando o herói do triunfo por 2 a 1 dos paulistas sobre o , em Goiânia.

O saiu na frente com gol contra de Fábio Sanches aos 27 minutos do primeiro tempo, mas sofreu o empate aos 19 do segundo com gol de Vinicius pelo lado de Gil e de Fagner, diga-se. Tudo parecia se caminhar para mais um tropeço alvinegro até que Otero bateu escanteio, a bola quicou na área e foi parar na cabeça de Avelar antes de morrer no fundo das redes esmeraldinas aos 46 da etapa final.

O gol nos acréscimos do jogo e o herói improvável, é claro, despertaram reações curiosas dos torcedores corintianos nas redes sociais. Teve até gente lembrando que "Avelenda" já fez gols contra outro rival alviverde, no caso o .

Eu ouvindo o jogo do Corinthians // gol do Danilo Avelar, que nunca critique kkkkkk#GOIxCOR pic.twitter.com/WmUp9ZgDaB — alex (@alexsantosbeze1) September 3, 2020

avelar eu não queria vc no time mas hoje vc salvou de eu infartar de raiva — Eduardo Silva (@edusilva_sccp) September 3, 2020

Gol do Avelar



A segunda trombeta do apocalipse tocou — Tom⚫⚪🦅 (@tommsccp) September 3, 2020

avelar gosta de fzr gol em time que é verde — ANALUA ˢᶜᶜᵖ 🦅🎗 (@AnaRodriguesfo) September 3, 2020

Vamos lá



Gil falha atrás Avelar decide na frente



Esse gol foi São Jorge q ajudou



Otero não tomou Doril entrou e não sumiu



Bola parada decide jogo, escorpião manda bem D+



Luan e Araos tem q jogar juntos, para não ter + dúvidas d titularidade



TN salvo pelo gongo



Fé



⚫️⚪️👊🏻 — Bruno Neo Química Valença (@brunoestagiario) September 3, 2020

"A gente buscava a vitória e o gol seria importante independentemente de quem fizesse o gol. A gente precisava desta vitória para dar moral a mais e seguir o trabalho. O segundo tempo foi mais abaixo, mas acreditamos até o final. Fico feliz pela vitória", disse o zagueiro na saída do gramado.

Além de virar personagem de memes e de garantir a vitória ao Corinthians, Avelar também conseguiu com o seu gol dar um pouco de paz a Tiago Nunes, que já voltava a conviver com a pressão após o empate em casa com o e a derrota no clássico contra o .

Além de trocar o lateral esquerdo, o treinador promoveu outras três mudanças no time titular em relação ao último domingo: Camacho, Luan e Gustavo Mosquito saíram jogando, enquanto Ederson, Gabriel e Araos foram para o banco. A equipe até fez um bom primeiro tempo em Goiânia, mas, com postura mais recuada e sem o domínio do meio-campo, caiu de produção na etapa final.

Com duas vitórias, dois empates e duas rodadas em seis rodadas do Brasileirão, o Corinthians volta a campo no próximo sabado, quando recebe o .