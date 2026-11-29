O Real Madrid perdeu para o Alavés por 2 a 1, e os holofotes voltaram a se voltar para Mourinho, que teve algumas de suas decisões vaiadas pela torcida. A principal delas foi a insistência em escalar Vinícius entre os titulares pela primeira vez em LaLiga após o fim da suspensão de quatro jogos.
Rincón avaliou que o treinador português não foi feliz na leitura da partida: "Não foi uma decisão inteligente, eles o vaiaram porque ele está desmontando o time". Para o ex-jogador do Real Madrid, houve um movimento específico que irritou a torcida: a insistência de Mourinho em dar ao ponta brasileiro uma vaga entre os titulares.
"Vinícius não pode ser titular neste time, e Mourinho insiste em escalá-lo desde o início. Ele deveria ter tirado Vinícius, e não Arda Güler. Se não corrigir isso nos próximos jogos, pode sofrer uma nova decepção", disse Rincón. As declarações surgem em meio às derrotas repetidas da equipe quando o brasileiro começa a partida pela ponta esquerda.
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Três derrotas com Vinícius titular
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Segundo reportagem do site Defensa Central, o Real Madrid perdeu três jogos nesta temporada com Vinícius entre os titulares, contra Atlético de Madrid, Real Betis e Alavés, o que reabriu a discussão sobre a conveniência de apostar nele desde o início. Para Rincón, a repetição desse resultado exige que Mourinho reveja seus planos, sobretudo porque o jogador ainda não apresentou nada que lhe garanta a permanência na escalação.
Por outro lado, a sequência de dez vitórias consecutivas da equipe também teve triunfos difíceis, entre eles os confrontos com AEK Atenas e Roma, nos quais Vinícius foi titular. Já contra o Celta de Vigo, o brasileiro começou no banco de reservas, entrou durante a partida e contribuiu para a vitória por 2 a 1, uma experiência que os críticos usam como argumento ao discutir seu impacto na escalação.
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Mudança de posição de Vinícius chama a atenção
Rincón também comentou a experiência de Mourinho de colocar Vinícius pelo lado direito durante o duelo com o Alavés, em vez de sua posição habitual na ponta esquerda, e considerou que a mudança mostrou um aspecto positivo no desempenho da equipe. O brasileiro costuma jogar pela esquerda quando é titular, enquanto Diomande é quem muda de lado e atua pela direita.
"Pelo lado direito não temos um ponta, só há o Valverde", disse Rincón, acrescentando que a ida de Vinícius para o outro lado deu ao Real Madrid a capacidade de jogar pelas duas pontas, com a presença de Espí, que pode levar perigo e incomodar os adversários dentro da área. No entanto, ele criticou a demora de Mourinho em fazer esse ajuste, afirmando que seria possível tirar proveito dele mais cedo.
Apesar da insistência de Mourinho em dar a Vinícius a chance de recuperar seu nível e seu espaço, Rincón alertou contra depender constantemente da ideia de buscar a virada: "Você não pode ser obrigado a buscar o resultado o tempo todo". Vinícius soma nesta temporada dois gols e três assistências, números que até agora não bastam para garantir a ele a disputa por uma vaga entre os titulares.
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