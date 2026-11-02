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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Crítica francesa ferina a Mbappé: "Egoísta e sem humildade"; ele precisa levar seus times aos títulos

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B. Lizarazu
K. Mbappe
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Bixente Lizarazu, astro do Bayern de Munique e ex-jogador da seleção francesa, desferiu um duro ataque contra seu compatriota Kylian Mbappé, jogador do Real Madrid, por conta de seu comportamento durante a cerimônia de entrega dos prêmios da Bola de Ouro, considerando que o craque francês exagerou na autopromoção e faltou com humildade e espírito de equipe.

Lizarazu, campeão da Copa do Mundo de 1998 e da Eurocopa de 2000 com a seleção francesa, afirmou durante sua participação no programa de televisão "Téléfoot": "Ele perdeu completamente o controle durante a cerimônia da Bola de Ouro. Eu não gostei nada disso. Ele caiu em um comportamento extremamente egoísta, faltou com humildade e estava totalmente focado em se autopromover, ignorando todos ao seu redor. Deixou a impressão de que era a única pessoa importante, como se os outros não existissem".

As críticas de Lizarazu vieram depois de Mbappé ter ficado em segundo lugar na disputa da Bola de Ouro, atrás do inglês Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, que conquistou o prêmio com 1.055 pontos, contra 1.027 pontos do craque francês, enquanto o espanhol Lamine Yamal, jogador do Barcelona, ficou em terceiro com 881 pontos.

O ex-zagueiro do Bayern de Munique, que vestiu a camisa do clube alemão entre 1997 e 2006 e conquistou com ele a Liga dos Campeões, 6 títulos do Campeonato Alemão e 5 copas nacionais, acredita que Mbappé precisa recuperar seu foco no trabalho coletivo, em vez de se contentar com seus números de gols.

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E acrescentou: "Agora ele precisa voltar à seleção francesa e demonstrar espírito de equipe, pois são esses valores coletivos que levam a França às vitórias. Recentemente ele passou por períodos em que não conseguiu conduzir seus clubes e equipes à vitória. É verdade que ele marca muitos gols, mas o mais importante é que conduza sua equipe à vitória, pois essa é a questão mais importante".

Por outro lado, Mbappé marcou um gol durante a vitória do Real Madrid sobre o Racing Santander por 3 a 0, no domingo, pelo Campeonato Espanhol. Sua comemoração do gol chamou a atenção depois que ele apontou o dedo para a câmera de televisão, em um gesto interpretado como uma mensagem de que ele é o número um, isso poucos dias depois de ter perdido a disputa da Bola de Ouro.

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