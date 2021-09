Cristiano Ronaldo voltou a encantar o Manchester United, Solskjaer... e a si próprio

O atacante português fez dois gols contra o Newcastle, após 12 anos longe da Premier League e de Old Trafford

Cristiano Ronaldo gosta de bater recordes e, ainda aos 36 anos, ser cada dia melhor. Ele já havia marcado gol em estreias: foi assim com o Real Madrid e Juventus. Mas CR7 jamais havia feito dois gols em uma estreia. E conseguiu isso justamente em sua primeira reestreia.

O português já seria, de qualquer forma, o grande personagem da partida entre Manchester United e Newcastle, pela quarta rodada da Premier League. Afinal de contas, após 12 anos retornava ao clube que o alçou ao estrelato. Mas em meio à algumas desconfianças sobre o quanto o luso poderia entregar, Cristiano fez o que sabe fazer como ninguém: gols. Dois deles.

Cristiano, agora uma referência de ataque ao invés do ponta que foi em seus primeiros momentos no United, abriu o placar e fez o segundo para deixar o time treinado por Solskjaer novamente em vantagem, após o empate do Newcastle. Além disso, foi uma ameaça constante no ataque. Bruno Fernandes e Lingard decretaram a goleada ao aproveitarem duas assistências de Pogba. Mas foi impossível tirar todo o foco sobre CR7.

Os torcedores presentes ao estádio de Old Trafford voltaram a celebrar uma atuação maiúscula do ídolo, que por sua vez conseguiu o feito dos dois gols em uma estreia. E Ole Gunnar Solskjaer, que foi companheiro de time de Cristiano anos atrás com a camisa vermelha, não escondeu os elogios ao novo comandado.

(Foto: Getty Images)

“O clima em volta do clube tem sido elétrico, os torcedores curtiram muito os últimos 10 dia. As expectativas estavam muito altas sobre o time e ele (Cristiano) entregou o que queriam”, disse o norueguês. “O Cris coloca todo mundo para cima, consegue deixar todos focados e põe sobre si demandas que acabam gerando demandas para os companheiros. E é por isso que ele conquistou tanto na sua carreira. Ele é envolvido, um tipo de jogador diferente do que ele era quando saiu, mas ainda assim um goleador impiedoso e clínico”.