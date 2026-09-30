Cristiano Ronaldo vai se aposentar da seleção após sua crise com Jesus?

Uma reviravolta surpreendente marcou o ambiente da seleção de Portugal, depois que Cristiano Ronaldo deixou a concentração da equipe em Copenhague, rumo a Madri a bordo de seu jato particular, em um movimento que abre espaço para grandes questionamentos sobre o futuro do capitão português com a seleção, e se esses acontecimentos podem representar o começo do fim de sua trajetória internacional.

A saída de Ronaldo ocorreu apenas alguns minutos depois das declarações de Jorge Jesus, técnico da seleção portuguesa, nas quais ele negou a existência de qualquer crise com o capitão da equipe e, ao contrário, afirmou de forma clara que Ronaldo participaria dos treinos de quarta-feira.

Jesus disse em sua entrevista coletiva: "Ontem, ele não recusou o treino. Francisco Conceição não treinou por causa da lesão, assim como João Félix, porque tentamos aliviar a situação de desgaste, enquanto Cristiano Ronaldo fez um trabalho na academia. Vai treinar hoje. É o quarto dia e, por isso, vai treinar".

Mas o que aconteceu em seguida foi completamente diferente, pois Ronaldo deixou o estádio Parken, em Copenhague, a bordo de um carro preto da Federação Portuguesa de Futebol, sem participar da sessão de treinamento.

Declarações de Jesus antecedem a saída de Ronaldo

Jesus havia confirmado a realização de uma reunião com Ronaldo na noite de terça-feira, indicando que as questões foram resolvidas antes do fim do dia, mas ao mesmo tempo enfatizou que suas decisões técnicas não seriam afetadas pelo nome do capitão da seleção ou por sua posição.

O treinador de Portugal disse: "Posso prometer o que eu quiser. Eu sou o treinador. Disse ao jogador que ele não começaria a partida e que ficaria no banco de reservas. Se eu precisar dele por 30 minutos, ele vai jogar, e se eu não precisar dele, não vai jogar. Não existe nenhum jogador que me faça mudar de ideia. Nem ele nem ninguém no futebol, nem mesmo qualquer presidente. Nunca, ninguém".

Essas declarações ganham especial importância diante dos acontecimentos recentes que cercaram a participação de Ronaldo com a seleção, começando por sua permanência no banco de reservas diante da Noruega, até sua ausência dos treinos por três dias consecutivos.

A Federação Portuguesa confirma a ausência de Ronaldo

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou um comunicado breve no qual confirmou a não participação de Ronaldo nos treinos, sem apresentar qualquer explicação para a ausência.

O comunicado dizia: "Informações sobre o treino no estádio Parken: João Félix voltou aos treinos com a equipe. Francisco Conceição, indisponível para a partida de amanhã, e Cristiano Ronaldo não treinaram. Obrigado".

A ausência de qualquer explicação oficial aumenta o clima de mistério em torno da situação do capitão da seleção, especialmente porque Jesus havia afirmado, apenas alguns minutos antes, que o jogador participaria do treino.

Como começou a crise de Ronaldo com Jesus?

O início da crise remonta à partida entre Noruega e Portugal na Liga das Nações da Europa, quando Jesus decidiu manter Ronaldo no banco de reservas e dar a João Félix e Gonçalo Ramos a oportunidade de começar como titulares.

A decisão trouxe resultados positivos dentro de campo, depois que os dois jogadores marcaram dois gols, e Portugal venceu por 2 a 1, mas Ronaldo não teve nenhum minuto de participação, com exceção de sua breve aparição durante os aquecimentos no segundo tempo.

Após o fim da partida, Ronaldo se dirigiu diretamente ao vestiário e não se juntou aos demais reservas no treino realizado no dia seguinte.

Jesus tentou, posteriormente, minimizar a importância do episódio e considerou o ocorrido algo habitual na gestão das cargas dos jogadores.

Reunião de emergência com Pedro Proença

Mas o acontecimento que gerou o maior número de questionamentos em Portugal foi a decisão de Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, de alterar sua programação e viajar a Copenhague para realizar uma reunião com Ronaldo e Jesus.

A reunião foi realizada na manhã de quarta-feira, em meio ao clima tenso que se seguiu à partida contra a Noruega, antes que Jesus afirmasse posteriormente que sua reunião com Ronaldo terminou de forma normal e que não há problema entre as duas partes.

No entanto, a saída de Ronaldo da concentração da seleção poucas horas depois dessas declarações trouxe a crise de volta ao centro das atenções e elevou o nível de incerteza sobre o próximo passo.

Será este o fim de Ronaldo com Portugal?

A saída de Ronaldo da concentração da seleção antes de disputar o confronto contra a Dinamarca levanta uma grande pergunta sobre o futuro do jogador com Portugal, especialmente porque o capitão da seleção tem 41 anos e se aproxima de uma etapa decisiva de sua trajetória internacional.

Até o momento, não há qualquer indicação oficial de Ronaldo ou da Federação Portuguesa de que o jogador tenha decidido se aposentar do futebol internacional e, portanto, falar do fim de sua trajetória com a seleção permanece uma possibilidade, e não uma decisão anunciada.

Mas o momento da partida, os desentendimentos que a antecederam sobre seu papel diante da Noruega, depois sua ausência dos treinos e a reunião de emergência que o juntou ao presidente da Federação e ao treinador, tornam o futuro de Ronaldo com Portugal alvo de questionamentos crescentes.

E a pergunta mais importante agora permanece: Cristiano Ronaldo deixa a concentração de Portugal temporariamente por causa da crise atual, ou sua saída representa o começo do fim de sua trajetória com a seleção de seu país?