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Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
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Cristiano Ronaldo provoca nova tempestade em Portugal

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Uma única curtida detonou a crise

Cristiano Ronaldo voltou a se ver no centro de uma tempestade de polêmica dentro da seleção portuguesa, depois que sua interação com uma publicação nas redes sociais provocou uma ampla onda de críticas, em meio à crescente tensão em torno do seu futuro e do seu papel com o "Brasil da Europa".

Segundo o site francês "Foot Mercato", a polêmica surgiu depois que Ronaldo curtiu uma publicação que afirmava que "ninguém pode tocar em Cristiano", logo após sua saída da concentração da seleção portuguesa, na sequência da decisão do técnico Jorge Jesus de mantê-lo no banco de reservas.

A interação do capitão de Portugal veio em um momento delicado, e o gesto foi amplamente interpretado como uma mensagem indireta sobre o seu lugar dentro da seleção, especialmente com o aumento dos questionamentos sobre o seu papel e a forma como vem sendo utilizado na próxima fase.

Apesar de Ronaldo, de 41 anos, continuar sendo um dos nomes mais importantes do elenco de Portugal, a polêmica em torno das suas participações e do seu papel tático tornou-se mais presente, ao mesmo tempo em que a seleção se prepara gradualmente para a fase pós-geração de ouro.

Assim, uma única curtida nas redes sociais transformou-se em novo combustível para a crise de Ronaldo com a seleção, em um momento em que as atenções se voltam cada vez mais para a relação do veterano craque com a comissão técnica e para o seu lugar dentro do vestiário.



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