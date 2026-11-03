Cristiano Ronaldo Jr. alcança novo passo com Portugal e possível data pode reuni-lo com o pai

Cristiano Ronaldo Júnior, filho do astro português Cristiano Ronaldo, recebeu sua primeira convocação para a seleção de Portugal Sub-17, depois que o técnico Filipe Ramos o escolheu em uma lista de 23 jogadores, como preparação para disputar as eliminatórias classificatórias para o Campeonato Europeu durante este mês de novembro.

A escolha de Ronaldo Júnior, de 16 anos, aconteceu depois de ele já ter representado a seleção de seu país nas categorias Sub-15 e Sub-16, enquanto segue sua carreira no futebol dentro da academia do clube saudita Al-Nassr, em cujo time principal seu pai atua.

A seleção portuguesa se prepara para disputar 3 partidas nas eliminatórias, já que enfrenta Andorra no dia 11 de novembro, depois a Bulgária no dia 14 do mesmo mês, antes de encarar a Sérvia no dia 17 de novembro, sendo que os três confrontos serão realizados na capital, Lisboa.

Este período pode trazer uma oportunidade excepcional para Ronaldo Júnior, já que ele poderia encontrar seu pai dentro do centro de treinamentos da seleção portuguesa, caso o capitão do Al-Nassr seja incluído na lista do técnico Jorge Jesus como preparação para os confrontos contra Dinamarca e País de Gales nos dias 14 e 17 de novembro, pela Liga das Nações da Europa.

A Federação Portuguesa de Futebol havia imposto uma punição de suspensão por 30 dias a Cristiano Ronaldo, de 41 anos, após sua saída da concentração da seleção nacional durante as partidas da Liga das Nações da Europa no mês passado.

Isso acontece em um momento no qual Ronaldo segue perseguindo a façanha de chegar a 1000 gols em sua carreira profissional, depois de ter elevado seu número para 985 gols, após marcar três gols com a camisa do Al-Nassr na semana passada.

Por outro lado, o astro português ficou de fora da lista do Al-Nassr para o confronto do time na Liga dos Campeões da Ásia da Elite contra seu adversário no Uzbequistão, na segunda-feira, em meio a relatos que ligaram a decisão de poupá-lo a preocupações de segurança e ao impacto da situação na região sobre as competições asiáticas.

Ronaldo detém o recorde como o maior artilheiro histórico de seleções no futebol masculino, depois de marcar 143 gols em 225 partidas internacionais, permanecendo um dos nomes mais destacados da história da seleção portuguesa.