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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
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Cristiano Ronaldo impõe condição chocante para voltar à seleção de Portugal

C. Ronaldo
J. Jesus
Portugal
Al-Nassr
Dinamarca x Portugal
Dinamarca
Liga das Nações A
Portugal x Noruega
Noruega
Al-Nassr x Al Diriyah
Al Diriyah
Campeonato Saudita
Al-Nassr x Al-Wasl
Al-Wasl
Liga dos Campeões da Ásia
Portugal
Dinamarca
Noruega
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos

O retorno da lenda está suspenso

Parece que a crise de Cristiano Ronaldo com a seleção de Portugal ainda não terminou, mas caminha para um novo capítulo que pode colocar o futuro do capitão da equipe nacional em jogo. Após as declarações de Jorge Jesus, que mantiveram a porta aberta para o retorno do astro português, reportagens revelaram uma condição clara que pode impedir que ele vista a camisa da seleção novamente.

Depois da vitória sobre a Noruega (2 a 1), Jesus afirmou: "Está tudo em aberto. Cabe a Cristiano decidir o próprio destino, não depende de mim. Foi um mal-entendido e, na minha opinião, é fácil de resolver. Não estou triste, é a decisão dele".

Mas, de acordo com o jornalista Rui Santos, da rede "CNN Portugal", as declarações do treinador não foram bem recebidas por Ronaldo, que ficou bastante decepcionado com elas.

Santos explicou que Ronaldo comunicou às pessoas próximas a ele, segundo o que foi divulgado pelo site francês "Foot Mercato", que "não voltará à seleção portuguesa enquanto Jorge Jesus permanecer à frente da comissão técnica".

A divergência, segundo a mesma fonte, remonta à convicção de Ronaldo de que as declarações de Jesus não foram passageiras, especialmente diante do que o jogador considera uma contradição na postura do treinador; afinal, Jesus manifestou o desejo de ver Ronaldo de volta para participar da Liga das Nações da Europa, mas, ao mesmo tempo, afirmou que não é obrigado a pedir desculpas e que é ele quem decide a convocação da seleção.

Dessa forma, parece que o retorno de Ronaldo à seleção de Portugal passou a estar diretamente ligado ao futuro de Jesus, mantendo a crise aberta a diversas possibilidades, à espera do que os próximos dias revelarão.



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