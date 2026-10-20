Cristiano Ronaldo humilha Portugal!

No momento em que a Federação Portuguesa de Futebol acreditava ter conseguido conter a crise de Cristiano Ronaldo, os acontecimentos vieram abrir caminho para um novo capítulo de tensão, depois de a punição branda imposta ao capitão da seleção ter provocado uma onda de ironia e críticas, em meio a receios de que as tentativas de agradar ao veterano craque se transformem numa crise maior, que pode terminar com a sua recusa em voltar às fileiras da seleção.

Ronaldo, de 41 anos, provocou ampla polêmica após deixar a concentração da seleção portuguesa no dia 30 de setembro, um dia antes do confronto com a Dinamarca pela Liga das Nações da Europa. Apesar de os comandados do treinador Jorge Jesus terem conseguido superar a ausência de seu capitão e vencer por 4 a 2, os desdobramentos de sua saída ultrapassaram os limites do gramado, especialmente após as declarações duras feitas pelo jogador contra seu treinador, o que colocou a Federação Portuguesa diante de uma situação extremamente delicada.

A comissão disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol anunciou sua decisão sobre a infração atribuída a Ronaldo, depois de tê-lo condenado por cometer uma infração disciplinar de forma intencional, conforme o artigo 160, parágrafo primeiro, dos regulamentos em vigor. A comissão decidiu suspender o capitão da seleção por 30 dias, além de multá-lo em 255 euros, uma punição que causou ampla surpresa por sua brandura em comparação com a dimensão da crise ligada à sua saída da concentração da seleção.

Segundo o que noticiou a imprensa portuguesa, a contagem do período de suspensão a partir da data do ocorrido, em 30 de setembro, significa que restará a Ronaldo apenas cerca de dez dias de punição, o que pode permitir seu retorno à seleção durante a convocação do próximo mês de novembro, em preparação para os confrontos com a Dinamarca no dia 14 de novembro e com o País de Gales no dia 17 do mesmo mês.

E o paradoxo não parou no período de suspensão, mas se estendeu à multa financeira, que pareceu simbólica diante da fortuna que o craque português arrecada com o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Com estimativas indicando que Ronaldo recebe cerca de 200 milhões de euros por ano, o valor de 255 euros representa apenas uma parcela ínfima de sua renda, o que levou os observadores a ironizar a punição, considerando que ela não é proporcional à gravidade da conduta atribuída ao capitão da seleção.

De acordo com o jornal português "O Jogo", a comissão disciplinar levou em conta diversos fatores a favor do jogador, entre eles suas grandes contribuições ao futebol e o reconhecimento de suas conquistas esportivas, além de não possuir ficha disciplinar na federação durante a temporada atual e nas três temporadas anteriores. Mas essas justificativas não conseguiram conter as críticas, pelo contrário, abriram caminho para questionamentos sobre o grau de seriedade da punição e se a federação não preferiu proteger sua relação com seu craque mais destacado em vez de impor medidas mais rigorosas.

Revolta em Portugal e Ronaldo na mira das críticas

A punição não passou despercebida no meio esportivo, pois o ex-internacional português Luís Figo criticou a decisão duramente, considerando que ela não alcança o efeito dissuasivo necessário nem envia uma mensagem adequada aos demais jogadores.

Figo disse, em declarações divulgadas pelo site francês "Foot Mercato": "Quem não fica surpreso? Não encontro outra descrição a não ser ridícula. Esperávamos uma punição dissuasiva para que esse erro não se repetisse, especialmente quando se trata do capitão da seleção. E não acredito que isso seja do interesse dos demais jogadores. É uma medida insignificante, sem sentido."

Por sua vez, o jornal alemão "Bild" destacou a insignificância da punição, apontando que as medidas disciplinares terminaram com uma decisão extremamente branda em relação ao craque português, num desdobramento que reforça a impressão de que o jogador saiu da crise com o menor dano possível.

Entre as críticas locais e a ironia externa, a Federação Portuguesa se viu numa situação constrangedora, depois que a punição que deveria encerrar o capítulo da crise se transformou em novo material de polêmica, enquanto a relação entre Ronaldo e os dirigentes da seleção ainda levanta muitos pontos de interrogação.

Ronaldo recusa o contato e a federação teme o pior

Apesar de a punição branda poder abrir caminho para o retorno de Ronaldo à seleção em novembro, o aspecto mais complexo da crise diz respeito à postura do próprio jogador, diante de relatos que apontam para uma redução em seu desejo de voltar e a ausência de confiança entre ele e os dirigentes da federação.

Nesse contexto, Rui Santos, apresentador de programas na rede "CNN Portugal", revelou desdobramentos preocupantes sobre o futuro do capitão da seleção, afirmando que o jogador pode preferir se afastar da seleção em vez de voltar nas atuais circunstâncias.

Santos disse: "Cristiano Ronaldo prefere não ser convocado para a seleção. Com certeza não voltará à seleção nacional, pois não sente que deve nada a ninguém", e acrescentou que Ronaldo acredita ter sido maltratado e continua convencido de que não recebeu toda a verdade e de que foi traído.

O jornalista português apontou que Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tenta entrar em contato com Ronaldo quase diariamente, por meio de mensagens que visam abrir caminho para o diálogo e convencê-lo da possibilidade de resolver a divergência.

Mas essas tentativas, segundo Santos, não alcançaram o resultado desejado até agora, diante da perda de confiança de Ronaldo nos dirigentes da federação e de sua falta de convicção quanto à utilidade de entrar em diálogo com eles.

Assim, a Federação Portuguesa se vê diante de uma equação complexa: apesar da redução da punição e da intensificação das tentativas de contato com seu capitão histórico, o retorno de Ronaldo já não está garantido, e a crise disciplinar pode se transformar numa divergência mais profunda que ameaça sua relação com a seleção.

Entre uma punição que provocou ironia e tentativas contínuas de recuperar a confiança, permanece a pergunta mais importante: Ronaldo decidirá voltar à seleção de Portugal, ou escolherá o confronto e deixará a federação enfrentar os desdobramentos de uma crise cujos capítulos ainda não terminaram?