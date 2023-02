Cristiano Ronaldo ganha medalha se o Manchester United for campeão da Copa da Liga?

O Manchester United está pronto para enfrentar o Newcastle na final da Carabao Cup de 2023, mas Cristiano Ronaldo está na fila para a medalha?

Cristiano Ronaldo abriu a temporada atual no Manchester United e fazia parte dos planos de Erik ten Hag quando o time começou a busca por um título. O craque, no entanto, teve o contrato rescindido em novembro de 2022 — com a decisão tomada de liberá-lo como agente livre após uma entrevista explosiva para o jornalista Piers Morgan, na qual o jogador de 38 anos mirou em figuras proeminentes do passado e do presente do clube.

Os Red Devils estão determinados a encerrar a espera de seis anos por um título no Wembley Stadium, neste domingo (26), mas o jogador não receberá uma medalha para adicionar à coleção se o time de Ten Hag vencer. Isso porque ele não atuou pelo United na competição nesta temporada. Ele estava disponível apenas para uma disputa — um confronto da terceira fase contra o Aston Villa — e teve a noite de folga quando o United garantiu uma vitória por 4 a 2 sobre o adversário para iniciar a campanha.

Cristiano Ronaldo venceu a Copa da Liga em duas ocasiões durante a primeira passagem por Old Trafford, acertando o alvo na vitória por 4 a 0 sobre o Wigan em 2006 e convertendo o pênalti quando o United venceu na disputa de pênaltis contra o Tottenham, três anos mais tarde.

O United derrotou Aston Villa, Burnley, Charlton e Nottingham Forest para chegar à final da Carabao Cup, com CR7 sendo apenas um observador. Hoje, o astro português defende as cores do Al Nassr, da Arábia Saudita.

O United derrotou Aston Villa, Burnley, Charlton e Nottingham Forest para chegar à final da Carabao Cup, com CR7 sendo apenas um observador. Hoje, o astro português defende as cores do Al Nassr, da Arábia Saudita.