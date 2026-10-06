Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, revelou que participou da escolha de Jorge Jesus para comandar a equipe, destacando que pretendia se aposentar da seleção após a Copa do Mundo de 2026, mas mudou de ideia a pedido do presidente da federação.

Ronaldo entrou em uma grande crise com Jesus, depois que o craque ficou no banco de reservas durante toda a partida contra a Noruega, na segunda rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

Após declarações inflamadas em que Jesus afirmou ser "o responsável pela primeira e última palavra na definição da escalação", Ronaldo surpreendeu a todos ao deixar a concentração da equipe 24 horas antes da partida contra a Dinamarca, na terceira rodada.

Ronaldo afirmou, em um comunicado publicado pelo jornal espanhol "As", nesta terça-feira: "Após a Copa do Mundo de 2026, preparei uma mensagem ao povo português, e ainda a guardo, que contém as palavras que quero dirigir a eles quando deixar nossa seleção de forma definitiva".

E acrescentou: "No encerramento do torneio, mais especificamente a bordo do voo de volta dos Estados Unidos, o presidente da federação portuguesa me pediu e insistiu para que eu reconsiderasse minha decisão de me aposentar da seleção, porque a federação quer que eu continue".

O craque prosseguiu em suas declarações, dizendo: "Logo em seguida, ele me pediu minha opinião sobre o nome do atual treinador da seleção nacional, que ele estava avaliando ao lado de outros nomes que não me revelou. Respondi ao presidente da federação que, do meu ponto de vista, acreditava que essa seria a decisão certa".

Ronaldo encerrou suas declarações a esse respeito afirmando: "Por isso, no dia em que apresentaram o atual treinador, senti uma felicidade verdadeira em relação à escolha. Foi a decisão certa, como os resultados comprovam".

Jesus assumiu o comando da seleção portuguesa com um contrato até 2030, em julho passado, substituindo Roberto Martínez, que foi demitido após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo.