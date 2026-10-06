João Cancelo manteve seu desempenho marcante com a seleção de Portugal durante a data Fifa, após marcar dois gols contra a Dinamarca e a Noruega, confirmando a recuperação de seu nível e reforçando sua posição como um dos destaques da seleção, no momento em que se prepara para retornar às fileiras do Barcelona.

O jornal português A Bola revelou uma estatística curiosa sobre Cancelo, já que o lateral português parece ser mais eficaz em termos de gols quando Cristiano Ronaldo não está em campo com ele, apesar de a dupla ter jogado junta em 56 das 77 partidas internacionais de Cancelo pela seleção principal.

O jogador do Barcelona marcou 5 de seus 14 gols internacionais em 21 partidas nas quais não esteve em campo com Ronaldo, fazendo com que sua média goleadora seja de um gol a cada 4,2 jogos na ausência do capitão de Portugal, contra um gol a cada 6,2 jogos quando atua ao seu lado.

Apesar desses números, Cancelo não hesitou em elogiar Ronaldo, afirmando que o capitão da seleção representa um símbolo para Portugal, e disse: "Ele é o nosso capitão e um símbolo da nossa seleção nacional. É o melhor de todos os tempos. Todos sabem o que ele representa para Portugal e o que fez por este país".

E acrescentou: "Acredito que as coisas, sem dúvida, vão terminar da melhor forma possível. Todos nós queremos resolver a situação com tranquilidade e com o respeito que Cristiano merece", em referência à polêmica em torno do futuro do veterano craque com a seleção.

Início modesto e depois explosão

O brilho de Cancelo com Portugal vem após um início modesto em sua temporada com o Barcelona, onde atuou por apenas 38 minutos nas primeiras 5 partidas do Campeonato Espanhol, antes de ganhar mais espaço e começar a recuperar seu impacto dentro do time.

Nas duas partidas seguintes do Campeonato Espanhol, além de sua aparição no primeiro jogo do Barcelona pela Liga dos Campeões da Europa, Cancelo somou 258 minutos, nos quais marcou um gol e deu uma assistência decisiva.

E após sua forte atuação com Portugal, a aguardada participação de Cancelo com o Barcelona parece ainda mais importante, especialmente com o time se aproximando de uma sequência de confrontos difíceis, nos quais Hansi Flick vai precisar da melhor versão de todos os seus jogadores para enfrentar os complicados desafios que estão por vir.