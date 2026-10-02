"Foi simplesmente uma homenagem a um homem cuja carreira na seleção possivelmente chegou ao fim após os acontecimentos do dia anterior ao jogo. Por isso, eu só queria homenageá-lo mais uma vez", declarou o jogador de 23 anos após a derrota por 4 a 2 (2 a 1) para Portugal à TV 2. A comemoração não teve "absolutamente nada a ver com falta de respeito. Ele é o meu grande ídolo."

Höjlund havia marcado em Copenhague, aos 58 minutos, o gol do momentâneo 2 a 2 e depois celebrou freneticamente com o icônico "Siu", comemoração de Ronaldo. Isso gerou grande discussão e, publicamente, em parte foi interpretado como zombaria. Mas o atacante do Napoli já havia rebatido essa acusação em março de 2025, quando também celebrou com a comemoração de CR7 o gol da vitória contra os portugueses, que naquela ocasião ainda contavam com Ronaldo.

"Eu sempre sonhei em imitar a comemoração de Ronaldo, especialmente contra ele", contou na época: "Não é para me gabar, mas sim para mostrar respeito. Sou uma espécie de fanboy, se é que se pode chamar assim." Talvez também por isso ele tenha se deixado levar, na noite de quinta-feira, por uma pequena desavença com o técnico de Portugal, Jorge Jesus. Höjlund deu um leve tapinha no peito dele durante o aperto de mão e lançou um olhar extremamente maldoso.

Inicialmente, nenhum dos dois protagonistas se manifestou sobre o incidente. Ronaldo havia deixado a Seleção no contexto de uma briga com Jesus no dia anterior à partida em Copenhague e, por isso, ficou fora do duelo da Liga das Nações. Sua carreira na equipe nacional parece, assim, encerrada. Jesus disse que, por enquanto, queria se "concentrar" no restante da fase de jogos internacionais. Depois disso, haverá tempo para falar sobre o assunto.