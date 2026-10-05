Após a vitória da Dinamarca por 1 a 0 sobre o País de Gales em Cardiff na noite de domingo, Rasmus Højlund veio a público para falar pela primeira vez sobre seu lance polêmico com o técnico da seleção portuguesa, Jorge Jesus, que gerou questionamentos após a partida de Portugal na última quinta-feira, em Copenhague.

Højlund havia marcado o gol de empate de seu país (2 a 2) diante de Portugal e comemorou à maneira de Cristiano Ronaldo (siu). Em seguida, apareceu nas imagens de televisão após o apito final empurrando levemente o peito do treinador de Portugal, Jorge Jesus, durante o cumprimento após o jogo.

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Ronaldo havia deixado a concentração da seleção portuguesa um dia antes da partida, após um desentendimento com Jesus a respeito de não tê-lo escalado, o que fez com que muitos relacionassem os dois episódios.

Em sua entrevista à emissora dinamarquesa TV 2, Højlund negou qualquer ligação entre o empurrão e a decisão de deixar de fora seu ídolo Ronaldo.

O astro do Napoli acusou Jesus de ultrapassar os limites da conduta esportiva e disse sobre o lance polêmico entre os dois: "Como falamos após a partida de Portugal, minha comemoração foi uma homenagem a Ronaldo. O empurrão não tem nada a ver com a decisão do técnico Jesus (em relação a Ronaldo). O motivo é que ele (Jesus) não se deu ao trabalho de olhar para mim. Acho que isso foi uma atitude antiesportiva".

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E acrescentou: "É preciso cumprimentar as pessoas de forma adequada após uma partida de futebol. Recebi um empurrão frio no meu peito, e ele me ignorou completamente. Por isso chamei a atenção dele dizendo: 'Ei, estamos falando sério?'. Foi só isso".

E prosseguiu: "Sim, a cena da comemoração foi dedicada ao meu astro favorito (Ronaldo)".

E continuou: "Sei muito bem que vocês (a imprensa) querem manchetes atrativas, e é isso que vocês conseguem com ele, mas, sim, Poulsen (ex-jogador da Dinamarca e comentarista da emissora) também sabe muito bem disso. Mesmo naquela época eu não tinha medo de dizer que Cristiano era meu ídolo (desde seus primórdios no Manchester United)".

E completou o atacante dinamarquês: "É engraçado que, de repente, meio ano após a saída de Ronaldo (do United), me vi quase obrigado a ocupar o lugar dele de alguma forma. Então foi uma jornada divertida. Como eu disse, acho que ele tem uma mentalidade incrível, e espero que Portugal e Cristiano resolvam a situação, porque seria uma forma lamentável de terminar assim para um jogador".

E concluiu: "Para mim, Ronaldo é o maior da história do futebol de todos os tempos".

Højlund e a seleção da Dinamarca terão de enfrentar Portugal fora de casa na Liga das Nações, novamente, no próximo dia 14 de novembro, depois de o time de Jesus ter vencido a última partida por 4 a 2.

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